Napoli, minori e violenza: su TV Svizzera il reportage “Non hanno paura di nessuno”

Non hanno paura di nessuno. Se vuoi essere un boss, un capo, non puoi averne. Parlano i minori delle strade di una Napoli che vive questa nuova fase criminale. Sono i protagonisti del reportage “Non hanno paura di nessuno” firmato dai giornalisti Lorenzo Giroffi e Giuseppe Manzo e sarà on line su Rsi News, il sito della televisione svizzera.

La recrudescenza delle stese, dei raid e della violenza metropolitana pongono inquirenti e magistrati di fronte a un fenomeno nuovo. “Più che a bande di camorra somigliano a bande di delinquenti colombiani”, così racconta alle nostre telecamere il primo dirigente Michele Spina, Primo Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che spiega questa nuova dinamica.

E in mezzo ci vanno gli innocenti, feriti se gli va bene o uccisi dai proiettili vaganti. Vittime come Genny Cesarano, Maikol Russo e Ciro Colonna. E, in ordine di tempo, un uomo ferito a Ponticelli nell’agguato in pieno giorno a pochi passi da una scuola lo scorso 15 novembre.

Appuntamento a giovedì 7 dicembre dalle ore 8 su www.rsi.ch

Qui il trailer del reportage: https://vimeo.com/ 244765034?utm_source=email&utm _medium=vimeo-cliptranscode- 201504&utm_campaign=28749