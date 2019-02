Renzo Rubino apre la rassegna Take Me Toe Church

Dopo il sold out dell’anteprima waiting to Take Me To Church affidata alle magnifiche note dei Think of Three e Gabriele Mirabassi, il prossimo 24 febbraio prenderà il via la terza edizione di Take Me To Church, rassegna musicale organizzata dall’etichetta discografica Apogeo Records in collaborazione con Upside.



La kermesse nasce con l’obiettivo di far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone, la bellezza artistica e folkloristica del Rione Sanità, quartiere dove è in atto un costante processo di riqualificazione. A tal fine il format sarà – per la prima volta – itinerante: ogni appuntamento avrà luogo in una secret location sita nel quartiere Sanità che sarà comunicata ai prenotati qualche giorno prima dell’evento.



Take Me To Church sarà un appuntamento mensile con protagonisti nomi importanti del panorama musicale nazionale come Renzo Rubino (24 febbraio), Galoni (30 marzo), Fabrizio Cammarata (28 aprile), Andrea Biagioni (26 maggio) ed Alessio Arena (23 giugno).



Ad inaugurare la rassegna sarà il cantautore tarantino Renzo Rubino con TASTI – tre pianoforti in tour.



Un concertino a sei mani

Per la prima volta, un insolito trio vestirà di sonorità nuove il “Mondo Rubino”: solo tasti bianchi e neri, per un concerto da camera che approderà nei club e nei teatri della Penisola. La voce vellutata di Renzo Rubino sarà accompagnata da tre pianoforti, ma non mancheranno tastiere giocattolo, diamoniche a bocca, moog e tasti di varia natura. Sei mani agili scivoleranno sugli strumenti: oltre a quelle di Rubino, ci saranno quelle del velocissimo Roberto Esposito, pianista che ha incantato (e collaborato con) artisti di fama internazionale come Philip Glass e Fabrizio Bosso, e quelle di Fabrizio “Faco” Convertini, pianista, amante delle sonorità elettroniche ma con una forte appartenenza al mondo classico.





Info evento

Prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito Apogeo Records

Costo del biglietto €10,00 da pagare in loco

La quota include: ingresso al concerto + calice di vino e tarallo + visita guidata della location

Gallery