Relunch alle Terme: brunch e relax nel verde del Parco Benessere delle Terme di Agnano

Lunedì 22, giovedì 25 Aprile e mercoledì 1 Maggio il Parco Benessere delle Terme di Agnano vi invita al Relunch, il brunch di primavera: 40 ettari di verde ospiteranno tante aree tematiche per percorsi esperienziali che spaziano dal cibo alla musica, dal fitness al relax, dallo sport allo shopping.

Relunch, crasi tra brunch e relax, è una multi experience pensata per la famiglia che racchiude una serie di eventi che ricoprono tutto l’arco della giornata, momenti gastronomici, di sport, benessere ed intrattenimento di qualità che accompagnano i partecipanti dalla mattina fino alla sera.

Durante il giorno saranno protagoniste l’area sport a cura di Imperial Fitness (lunedì 22 Aprile) e da Wellness Power club (giovedì 25 Aprile), dove si potrà praticare Zumba, Pilates o Yoga; l’area Volley, a cura di Arend Eventi Sportivi dove si alterneranno match di volley, FootVolley, mini calcetto ed esibizioni di arti marziali; l’area dello shopping e la zona dedicata al festival di street food con tante proposte gastronomiche. L’area Kids (dalle 10 alle 18) affidata alla SD Agency, accoglierà i bambini con artisti di strada, trampolieri e giocolieri per un divertimento unico. Alle attività ludiche dello staff d’animazione si alterneranno l’incontro con i personaggi dei cartoni (Pj Masks, Topolino, Minnie), il teatrino delle marionette e gli spettacoli di bolle di sapone.

Musica live, cover band, spettacoli e dj set animeranno invece la serata per ballare fino alla mezzanotte. Il 22 Aprile si parte con lo show di Tony Tammaro VS The Beatles cover band,

l’irriverente artista napoletano si confronterà con un pezzo di storia della musica in una insolita battaglia musicale.

A seguire Senza Resa- Vasco Rossi Cover Band che si esibirà in featuring con Andrea Braido (chitarrista di Vasco) e Cucchia (sax di Vasco). Eper finire DJ set by: Vincenzo Cipolletta, Antonio de Ninno, Claudio Cerchietto.

Il 25 aprile l’appuntamento live è invece con Nu Guinea, il nuovo fenomeno musicale.

L’area delle piscine termali sarà aperta e disponibile per chi vuole invece godere dei benefici delle acque termali e della spa, con un’offerta valida in tutte le 3 date: ingresso a tutta l’area evento (Spa e Relunch), con utilizzo delle piscine termali e pranzo (2 primi, antipasti, un calice di vino) 55€.

Il costo per partecipare solo al Relunch è di 10€ a persona per info e prenotazioni si può chiamare lo 081 2305846/ 3317998008 o visitare la pagina: https://www.facebook.com/Relunch-418324742260111/.

Parcheggio custodito 5€ per l'intera giornata