Brunello Canessa in "Reginella ed Altre Lune"

"Reginella ed Altre Lune", con oltre venti anni di live in forma di recital eseguiti principalmente in Inghilterra ed in Austria, esplora, in un viaggio in musica, i grandi momenti della canzone napoletana, da quella classica e romantica di "Era De Maggio" e "Reginella" a quella umoristica e divertente di "E Allora?" e "'A Tazza 'e Cafè" senza trascurare gli autori più moderni, da Modugno a Daniele e le canzoni dello stesso Canessa composte sui versi di Titina De Filippo. BRUNELLO CANESSA : chitarra e voce