Reggia Challenge Cup: al McArthurGlen la presentazione degli equipaggi

Sabato 23 settembre, alle 10.30, La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE) ospita la presentazione alla stampa degli equipaggi che alle 15 dello stesso giorno saranno nella vasca della Reggia di Caserta per disputare La Reggia Challenge Cup, gara di canottaggio che coinvolge atleti inglesi e italiani.

Il Centro McArthurGlen - La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE), in un’ottica di promozione e valorizzazione del territorio regionale che lo ospita, sostiene le due realtà che più lo caratterizzano: la cultura e lo sport. Con il primo tema, già sul finire dello scorso anno, La Reggia Outlet si è unita alla Reggia Vanvitelliana, aggiungendo alla tratta dello shuttle Napoli-Caserta, il percorso gratuito fino al prestigioso monumento e ha sostenuto importanti eventi culturali a Napoli. Ora entra negli spazi della Reggia di Caserta a sostegno di un evento sportivo dal respiro europeo e ospita nei suoi spazi la presentazione dei team in gara.

“Lo sport è espressione di benessere, vita sana e ben vissuta e la competizione, se interpretata con lealtà, può diventare una filosofia di vita in positivo – spiega Stefano Vaccaro, Center Manager La Reggia Designer Outlet – La Reggia Challenge Cup è di particolare interesse per noi perché, portando in vasca l’eterna sfida Oxford/Cambridge, mostra un respiro internazionale e propone un confronto tra atleti italiani e stranieri, con un terzo tema caro a McArthurGlen: il turismo. Chi arriva qui vive la meraviglia di un territorio, custode e testimonianza di una cultura che si racconta nei monumenti, nelle piazze, nella musica, nel teatro e anche nella grande tradizione sartoriale partenopea, presente nelle boutique de La Reggia Outlet”.

La Reggia Designer Outlet è uno dei 24 Centri McArthurGlen internazionali e dei 5 italiani.