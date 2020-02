Non hai idee su cosa regalare a San Valentino? Fatti ispirare dalle tante offerte dello ShopToday

San Valentino si avvicina ed è sempre un'impresa decidere cosa regalare alla persona che si ama, o magari fare un dono speciale ad amici e familiari per dimostrare loro tutto il nostro affetto proprio nel mese dedicato all'Amore.

Allora è il momento giusto per farsi ispirare dalle tante offerte presenti su ShopToday.

Spettacoli, musical e corsi di approfondimento: tante idee per il regalo perfetto.

E per i lettori di NapoliToday, Extra Sconto del 10% inserendo il codice LOVETODAY in fase di acquisto. Codice da utilizzare entro il 15 febbraio 2020.

Vediamo nel dettaglio le proposte dello Shop:

Per gli appassionati di musical e spattacoli, due speciali appuntamenti alla Casa della Musica (Complesso Palapartenope):

- L'8 febbraio sarà in scena invece "I Tre Porcellini: un Musical...Curvy!". Uno spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Questa nuova versione della classica fiaba è piena di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso, ma offre anche spunti molto intelligenti sui temi della Casa e della Famiglia. Acquista i biglietti scontati sullo Shop di NapoliToday

- Il 16 febbraio, omaggio a Gianni Rodari per i 100 anni dalla nascita con lo spettacolo "Favole al Telefono": un’opera musicale che entusiasmerà migliaia di famiglie. Favole al Telefono è una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari inserendole all’interno di una trama completamente originale in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi. Acquista i biglietti scontati sullo Shop di NapoliToday

Una buona idea è anche quella di puntare su corsi di apprendimento o approfondimento della lingua inglese, ecco due ottime opportunità per farlo a costo scontato da casa propria:

- Distance Conversation - Shenker, il corso di lingua Inglese a distanza in 10, 15 o 30 sessioni. Acquista sullo shop di NapoliToday

- Corso Learn English Made Simple - Life Learning. Un corso pensato per coloro che approcciano per la prima volta allo studio di questa lingua. Gli argomenti presenti riguardano la grammatica base, in particolare: l'uso dei nomi e degli aggettivi; la coniugazione dei verbi al presente, passato e futuro; la capacità di esprimere il possesso, la possibilità e l'abilità e di descrivere lo spazio. Acquista sullo shop di NapoliToday

E se invece le persone che amate sono appassionate di grafica e informatica ecco i corsi on line perfetti da regalare:

- Master Online in Programmazione Frontend - Life Learning. Adatto a coloro che vogliono apprendere le basi della programmazione frontend ed in particolare ad utilizzare e conoscere in maniera approfondita il linguaggio HTML, a creare fogli di stile con CSS, dare interattività alle tue pagine web con Javascript e ad utilizzare Jquery la libreria Javascript più famosa. Acquista sullo shop di NapoliToday

- Master in Graphic Designer Professionale - Life Learning. adatto a tutti coloro che vogliono arricchire le proprie competenze tecniche nel campo del Graphic Design. Il corso prepara i discenti alla realizzazione in autonomia di diversi prodotti grafici quali: brochure, loghi aziendali e banner ed all'utilizzo di software fondamentali come Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign e QuarkXpress. Acquista sullo shop di NapoliToday