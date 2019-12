Recreaciōn: un Natale ricco di emozioni all'HUB

Natale quest’anno si festeggia all’Hub di S. Antimo in Via Appia, grazie all’evento organizzato per mercoledì 25 dicembre alle ore 22 che porterà sul palco del club il party Recreaciōn.

Il club punto di riferimento della night life campana, sotto l’albero ha concesso al suo pubblico il regalo che tutti aspettavano da tempo e che farà vivere loro un Natale davvero unico.

Recreaciōn ha incassato con i suoi party numerosi successi, soprattutto al Noname di Frattamaggiore, spazio in cui è nato questo format coinvolgente ed emozionante che ha appassionato il pubblico del by night fino alle sue ultime uscite avvenute nel 2017.

Un party che ha segnato in modo indelebile la movida campana e non solo, torna dopo due anni di stop per la notte più magica dell'anno scegliendo la migliore location in circolazione.

Hub è il locale rivelazione di questi ultimi mesi, grazie ai numerosi eventi in programma, alla professionalità del suo staff e alla sua nuova filosofia: spazio di interazione e interconnessione tra la dimensione digitale e quella reale, una vera e propria capsula ricca di “connessioni umane” e non virtuali

Il club per quest'occasione speciale inaugurerà la sua main room, che si presenterà come mai vista fino ad oggi e che ospiterà durante il party le performance di: Mya, Luigi Landolfo, Tony Iannicelli, Marco Avitabile e il vocalist Christian Key.

All’interno del Club Room, invece, spazio al live di Peppe Parlato, e alle performance di Marco Avitabile, Andrea Carleo e Obas.

La campanella sta per suonare nuovamente dopo due anni nella notte di Natale all'Hub: “Dove siamo stati con te, si va solo con te!”- si legge sui social.



Recreaciōn: un grande ritorno per il By Night

Recreaciōn nasce nell’ottobre 2013, e viene alla luce come un party capace d'intrattenere: grazie a show ed effetti speciali, e divertire: con format musicali legati a tendenze ed epoche.

Le caratteristiche puntano a dei rituali che creano aspettativa: dalla campanella della scuola che segna il momento ricreativo, agli allestimenti scenografici, fino ai dress code / outfit collegati ai format ogni volta presentati.

Recreaciōn si rivolge ad un target di età̀ compreso tra i 23-35 anni. Un pubblico culturalmente omogeneo, pronto a divertirsi con entusiasmo e partecipazione attiva alla riuscita della festa.



INFO

Quando: mercoledì 25 dicembre 2019 dalle ore: 22:00 alle ore

Dove: HUB -Via Appia Sant. Antimo - (Uscita Aversa / Melito)

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/446775532651882/

HUB Fb: https://www.facebook.com/hub.music.events/

HUB IG: https://www.instagram.com/hubmusicevents/?hl=it