Recitar cantando: seminario sulla voce con Francesca Della Monica e Maurizio Donadoni

Dal 6 all'8 dicembre 2017 tornano a Napoli Francesca Della Monica e Maurizio Donadoni, ospiti della coop En Kai Pan, con il seminario intensivo sulla voce e l'azione vocale "Recitar cantando".

Sarà perché lavoriamo troppo, o perché lavoriamo troppo poco, noi "artisti" abbiamo di rado il tempo e/o la possibilità di fermarci a riflettere su che cosa ancora significhi per noi recitare. Ci ritroviamo, ahinoi, a fare (o sperare di fare) qualcosa i cui contorni via via sfumano portandosi dietro anche i fondamentali dell'arte. Occorre talvolta darsi l'agio di fare un passo indietro, a risignificare pratiche e attitudini fissate a schemi ma non più ancorate a vera necessità. In che modo la voce è legata al respiro? A chi parliamo recitando? Al testo, a noi stessi, al pubblico?

Quali sono gli spazi dell'azione vocale, quali le sue estensioni, quali gli archetipi a cui il fare vocale attinge, quali le forme di drammaturgia vocale.

Che tipi d'attore siamo? Di piombo, di zolfo, d'argento, di mercurio, di sale, di vitrium?

Recitare è quello che volontariamente facciamo in scena o anche quel che involontariamente lasciamo che accada in scena? Tendiamo a fare "spettacolo" o "teatro"?

Teatro di rappresentazione? Di comunicazione? Del "come se"? Del "qui e ora"? In che senso possiamo parlare di "polifonia scenica"? In qualche modo le risposte stanno nelle rispettive domande.

E nel tempo bastante a farsele.

"Recitar Cantando" è questo tempo.

Necessario, ogni tanto.



INFORMAZIONI GENERALI

Il seminario è diviso in due sezioni:

la prima, tenuta da Francesca Della Monica riguarda il lavoro sull'emissione, la spazializzazione e la voce nella dimensione gestuale e teatrale;

la seconda, tenuta da Maurizio Donadoni, riguarda la vocalità dei messaggeri della tragedia e dei fools shakespeariani.



Il seminario si svolgerà dal 6 all'8 dicembre 2017 per 5 ore giornaliere, per un massimo di 25 partecipanti, presso AvaNposto Numero Zero (Via Sedile di Porto 55, Napoli), ed è rivolto ad attori, cantanti, musicisti, ma anche persone interessate all'uso della voce e che vogliono migliorare le loro prestazioni o esplorare le potenzialità del gesto vocale.



Costo: 100 € ad allievo, da pagare in anticipo con bonifico bancario (le coordinate bancarie saranno comunicate all'atto dell'iscrizione, per altri metodi di pagamento contattare la segreteria organizzativa)



ISCRIZIONI

Inviare una mail con CV a progetti@enkaipan.com



*Termine ultimo per le iscrizioni: 4 dicembre 2017*



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Coop En Kai Pan

mail: progetti@enkaipan.com

tel: 339 62 35 295