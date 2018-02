“I 15 anni del Duo”: recital del Duo Carmelobruna

Il duo CarmeloBruna celebrerà i suoi 15 anni di attività con un nuovo spettacolo nel quale saranno coinvolti molti degli artisti che negli anni hanno collaborato con loro. L’evento si terrà il prossimo venerdì 23 Febbraio, alle 20,30 / 21,00 presso la Casina Pompeiana (Villa Comunale, via Riviera di Chiaia).



Come di consueto il duo ed i suoi collaboratori daranno vita ad un insieme di attività volte a celebrare tutta la poliedricità della tradizione artistica e culturale napoletana.

In tal modo, alle canzoni ed agli sketch teatrali del duo, si alterneranno le danze delle ballerine della premiata accademia “La Danse”, gli esilaranti interventi del mimo Roberto Esposito e, tra gli altri, le performances di Paolo “Vox” Cristofoli e Vicky Muriello. Il tutto sarà coadiuvato dalle musiche maestro Pasquale Cirillo.



Inoltre, nel quadro dell’attenzione sociale che da sempre sta a cuore al duo CarmeloBruna, prosegue la collaborazione con l’associazione Noos (che si occupa in primis del reinserimento di disabili mentali stabilizzati tramite cooperative sociali di tipo B). Nello specifico saranno coinvolti l’artista Yuri Sardi, il poeta Giovanni Sardi ed il tecnico audio Giuseppe Buono.



L’evento si terrà nella splendida sede della Casina pompeiana, consentendo quindi anche la visita alle opere d’arte ivi esposte.



Lo spettacolo sarà preceduto da un piccolo buffet con specialità gastronomiche napoletane.



Sarà gradito un piccolo contributo da devolvere per fini sociali.