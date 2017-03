Re e Regine a Palazzo Reale di Napoli: visita gioco

Prosegue domenica 19 marzo 2017 il calendario di attività didattiche "#FamigliealMuseo con CoopCulture" con una visita gioco per bambini, "Di re e regine", presso le sale dell'Appartamento Storico di Palazzo Reale e un laboratorio per adulti e bambini "afFresco vs asTratto" presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Palazzo Reale di Napoli Di re e regine Ore 11.00 Il racconto della storia del Palazzo attraverso la voce dei protagonisti: il Re, la Regina e il maggiordomo. Partendo da un copione i piccoli si caleranno nel ruolo dei sovrani alle prese con il cerimoniale reale. Il maggiordomo (l'operatore didattico) sarà la voce saggia e risponderà alle loro battute prendendo spunti per narrare la storia del Palazzo e dei suoi abitanti. Museo Archeologico Nazionale di Napoli afFresco vs asTratto. Ore 11.20 Adulti e bambini lavoreranno con materiali differenti per liberarsi in espressioni artistiche lineari e astratte in un divertente dialogo tra genitori e figli. Al termine dell'attività laboratoriale, tutti i partecipanti saranno accompagnati dall'operatore didattico a scoprire i soggetti dipinti e le opere d'arte esposti nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Costo: euro 5 a persona + biglietto di ingresso al sito (gratuito per i ragazzi al di sotto dei 18 anni)

Prenotazione consigliata fino a esaurimento posti disponibili al numero 848 800 288 (+39 06.39967050 dai cellulari e dall'estero).

Gallery