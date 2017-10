Rassegna di musica e spettacolo napoletano

Sabato 04 Novembre ore 21,00

VIC'STREET

via Giuseppe Martucci 44 Napoli

info 081/662423

cell.:3356215087



Partecipa ad una serata in stile Napoletano ... con danze tipiche e Canzoni balla sui tavoli e sentiti coinvolto in un evento a tutto divertimento con la compagnia Stabile del Vic's Street Napoli Art diretta da Ciro Gargiulo e da Dalia Deya