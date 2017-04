Pozzuoli, al via la rassegna Musica & Sapori

Giovedì 13 aprile parte "Musica & Sapori", la rassegna di musica e enogastronomia che prende vita nella splendida cornice di Pozzuoli, presso il Ra, in via Pergolesi 13. Ad aprire gli appuntamenti di aprile sarà il live del cantautore Simone Spirito che si esibirà con una nuova formazione: Marco Penza alla chitarra elettrica, Pierluigi Pattitucci al basso elettrico e Walter Marzocchella alla batteria. Simone Spirito, attivo cantautore del collettivo del Be Quiet, proporrà i brani del suo ultimo EP “La luce del Mattino” in attesa di pubblicare a breve il suo prossimo lavoro discografico che sarà anticipato dal singolo “La canzone dell’Imbelle” in uscita il prossimo maggio. Oltre alla musica live, la rassegna propone menu originali.

Per quanto riguarda la parte enogastronomica, per il primo appuntamento che combacia con la serata del giovedì santo, in linea con la tradizione partenopea, è stato pensato un menu' a base di cozze: Infatti al Ra, il nuovo locale a metà tra un raffinato ristorantino e un pub, un cafe' e un lounge bar dove ascoltare live music, si potrà gustare uno speciale menu' a base di cozze, per celebrare la tradizione partenopea, ma assaporando oltre alla classica zuppa di cozze anche tantissimi piatti rielaborati dal giovane chef che ha creato piatti innovativi e molto interessanti. Cozze per tutti i gusti e per tutte le tasche, tra le pietanze proposte: zuppa di cozze polpo e gamberone, la classica impepata, scialatielli alle cozze, cozze ripiene e tempura di cozze in cialda di parmigiano.

La rassegna di Musica & Sapori si terrà nella suggestiva location del nuovissimo Ra,un locale accogliente nato dalla fantasia della titolare Raffaella Migliaccio che parla di mare nei colori, nei sapori e negli odori. Il nome RA si riferisce al dio egizio del sole e richiama alla mente il simbolo della luce e del calore, lo stesso che si percepisce una volta attraversata la soglia del locale, curatissimo negli arredi che catapultano l’avventore in un fantastico veliero in cui il buon cibo e gli eventi fanno la differenza. Per la parte musicale, la rassegna è curata dalla Dani’ Eventi, agenzia di concerti gestita dalla vulcanica Daniela Lampognana che, per questa rassegna, ha pensato ad un appuntamento settimanale, dopo il live del cantautore Simone Spirito si proseguirà il 20 aprile con l’eclettica band al Femminile delle Mujeres Creando fino a chiudere il mese con il duo dalle sonorità carioca dei Gatos Do Mar. Per questa rassegna – spiega Daniela Lampognana – ho pensato di creare un calendario di musica raffinata, dalle atmosfere soft per essere in linea con lo spirito del locale, una musica non urlata, ma che possa raggiungere il pubblico come una carezza”.

Pozzuoli (Napoli)

via pergolesi 13

ore 21:00

ingresso libero

Info. 3451153360