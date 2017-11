Balletto, horror, arte e musica: prosegue la rassegna Extra di The Space

Sono quattro le uscite in programma tra il 26 e il 30 novembre per la rassegna Extra di The Space Cinema: La Bisbetica Domata, La Notte dei Morti Viventi, Canaletto a Venezia, Pearl Jam – Let’s Play Two.

La Bisbetica Domata – 26 novembre

Si inizia domenica 26 novembre con La Bisbetica Domata, celebre commedia di William Shakespeare interpretata dal corpo di ballo del Teatro Bolshoi di Mosca, con la coreografia di Jean-Christophe Maillot e la musica di Dmitri Shostakovich.

Una meravigliosa produzione in cui i primi ballerini Ekaterina Krysanova e Vladislav Lantratov si scontrano e si sfidano nella trasposizione della vicenda che vede protagonista Katharina, donna che – nonostante la volontà del padre Battista di vederla sposata – non crede possa esistere un uomo alla sua altezza. Tutto cambia quando incontra Petruccio, uomo scorbutico come lei: le due forze della natura si accendono in un inaspettato ed esplosivo incontro. I primi ballerini in una meravigliosa produzione.

Lo spettacolo sarà proiettato nei The Space di Cerro Maggiore (Milano), Corciano (Perugia), Quartucciu (Cagliari), Roma Moderno, Roma Parco de’ Medici, Trieste e Vimercate (Monza e Brianza) nell’ambito delle matinée delle 11.



La Notte dei Morti Viventi in V.O. – 27 novembre

Lunedì 27 novembre torna in tutti i cinema The Space la versione originale de La Notte dei Morti Viventi, capolavoro del cinema horror scritto e diretto nel 1968 dal maestro George Romero, scomparso lo scorso luglio. Vera e propria pietra miliare del genere zombie, la pellicola racconta la storia di Ben (Duane Jones) e Barbara (Judith O’Dea) che, a seguito di una misteriosa invasione di orde di morti viventi, si ritrovano intrappolati insieme ad altri cinque personaggi in una casa rurale della Pennsylvania, costretti a sopravvivere all’inesorabile attacco degli zombie.



Canaletto a Venezia – 27, 28, 29 novembre

Dal 27 al 29 novembre sarà inoltre proiettato il film evento Canaletto a Venezia, che guiderà gli spettatori attraverso la vita e le opere del pittore che meglio colse l’essenza e il fascino della Serenissima. Canaletto, al secolo Giovanni Antonio Canal, è l’artista italiano che più di ogni altro ha saputo raccontare la bellezza immortale di Venezia. Gli spettatori potranno così accedere alle opere d’arte del Canaletto conservate presso la Royal Collection, molte delle quali esposte presso la Galleria della Regina a Buckingham Palace. Un singolare Grand Tour che toccherà i luoghi amati dai contemporanei di Canaletto e da lui immortalati in vedute indimenticabili – dal Ponte di Rialto a Piazza San Marco, da Palazzo Ducale fino alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, guidati dai curatori della Royal Collection Trust e dai maggiori esperti al mondo della storia di Venezia.



Pearl Jam. Let’s Play Two – 30 novembre

Il mese di novembre al The Space si chiude giovedì 30 con il film concerto Pearl Jam – Let’s Play Two. Il regista e fotografo Danny Clinch celebra i leggendari concerti, tutti sold out, che la storica band di Seattle tenne a Chicago nell’estate 2016. Chicago è la città natale di Eddie Vedder e i Pearl Jam hanno instaurato una relazione duratura con la città e con la squadra di baseball dei Chicago Cubs: un rapporto unico per il mondo dello sport e della musica, celebrato nel 2016 con due straordinari concerti al Wrigley Field, lo stadio cittadino altresì definito “Cubs park”, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della World Series avvenuta dopo il più lungo digiuno della storia del baseball, ben 108 anni di distanza dal precedente titolo. Così, a partire da “Ten” fino a “Lightning Bolt”, il film concerto spazia attraverso tutto il catalogo di brani originali e cover che hanno caratterizzato la carriera 25ennale della band.

Lo spettacolo sarà proiettato nei cinema The Space di Beinasco, Belpasso, Bologna, Casamassima, Cerro Maggiore, Corciano, Genova, Guidonia, Limena, Livorno, Milano Odeon, Montebello, Montesilvano, Napoli, Nola, Parma Campus, Pradamano, Quartucciu, Roma Parco de’ Medici, Rozzano, Salerno, Sestu, Silea, Surbo Terni, Torri di Quartesolo e Vimercate.