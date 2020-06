Arena Flegrea, presentazione della rassegna estiva di teatro e musica 2020

Annullata, in primo momento, è ora pronta a partire la rassegna estiva teatrale e musicale all'Arena Flegra.

"Considerata l'incoraggiante positività dell'andamento del contagio da Coronavirus in Campania e a Napoli - spiegano in una nota gli organizzatori della rassegna - e viste le ulteriori deroghe relative alle restrizioni sanitarie disposte da Governo e Regione, la società “Che Spettacolo” di Pino Oliva, puntando sui grandi spazi all'aperto dell'Arena Flegrea e sulla sua grande ricettività di pubblico in sicurezza, ha deciso di rilanciare la sua proposta estiva, con una nuova rassegna artistica divisa tra i grandi interpreti della musica e del teatro".

La rassegna, dal titolo “dove eravamo rimasti! #ripartiamoinsieme (Napoli estate in sicurezza 2020)", è in programma dal dal 11 luglio al 12 settembre. Per l'edizione 2020, in cartellone Massimiliano Gallo, Peppe Iodice, Sal Da Vinci, Maurizio Battista, Biagio Izzo, Andrea Sannino, Simone Schettino.

Il calendario completo degli spettacoli sarà presentato in una conferenza stampa venerdì 26 Giugno alle ore 12.30 presso il Teatro Troisi, alla quale prenderanno parte anche il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e l'organizzatore della manifestazione, Pino Oliva.