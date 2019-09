“Emozioni a Confronto”, il programma della rassegna culturale di Piano di Sorrento

Giunge all’ottava edizione la rassegna culturale patrocinata dal comune di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, “Emozioni a Confronto” che si svolgerà il prossimo 7 settembre nella splendida location di Villa Fondi de Sangro, con la sua terrazza a picco sul mare, che ha fatto da cornice a molti eventi in cartellone che hanno allietato i carottesi in questa ricchissima “Estate Blu 2019”.



La rassegna, curata dall’associazione Ars Harmonia Mundi con la presidentessa dott.ssa Letizia Caiazzo, prevede anche quest’anno la partecipazione di tanti artisti e personaggi di spicco del mondo dell’arte, declinata in ogni sua forma: pittura, danza, poesia e musica.



I pittori partecipanti alla rassegna di quest’anno sono: Antonella Botticelli, Leonilda Fappiano, Anna Felvini, Rosa Guarino, Antonio Marullo e Eleonora Russo insieme agli artisti ospiti Alfredo Avagliano, Letizia Caiazzo e Claudio Morelli.

Le loro opere pittoriche rimarranno in esposizione in Villa Fondi fino al 15 settembre, dalle ore 18:00 alle 22:00, con ingresso libero.

Nell’ambito della mostra verrà esposta una tela realizzata dai bambini del progetto “Inside Out: un’estate di…emozioni”.



Per la serata inaugurale è prevista la presentazione delle pubblicazioni del compianto Ing. Luigi Cosenza commentate dal critico d’arte ing. Carlo Roberto Sciascia, con la partecipazione della signora Rita Ragni e dell’ing. Luigi Cosenza, nuora e nipote dell’uomo di cultura carottese.



Durante la rassegna, gli ospiti verranno allietati dalla musica della cantante Ilva Primavera accompagnata dal pianista Luigi Cuomo che si esibiranno nello spettacolo “Ritmi d’amore”, che comprende una bellissima selezione di canzoni classiche napoletane.



Per la danza invece si esibiranno gli allievi dell’Accademia “On Broadway” musical, theatre & dance, di Sorrento con la Direzione Artistica e Regia di Eleonora Di Maio.



Interverranno il dott. Vincenzo Iaccarino sindaco di Piano di Sorrento, l’assessore alla Cultura dott.ssa Carmela Cilento, l’ambasciatrice presso la Repubblica italiana della Universum Switzerland Academy dott.ssa Rosanna Rivas, la dott.ssa Letizia Caiazzo, presidente associazione Ars Harmonia Mundi.

La serata verrà presentata dalla giornalista Vittoria Samaria



Sponsor: Terra Reale di Benevento, che offrirà una degustazione di pane, olio e vino.



L’ingresso è libero.