Al via la rassegna di danza e teatro “La scena siamo noi!”. Il Maschio Angioino di Napoli ospita, dal 31 agosto al 3 settembre 2017 ore 21.00, 4 serate-evento inserite nella programmazione Estate a Napoli 2017.

Giovedì 31 agosto alle ore 21 è di scena Promenade a sud, di e con Matteo Mauriello: un concerto-spettacolo che ripropone suoni e atmosfere che hanno contraddistinto il panorama musicale campano attraverso i secoli. La scelta di usare strumenti come la chitarra ed il mandolino equivale alla scelta di ridonare al pubblico suoni e melodie tradizionali ma immortali. I brani proposti sono un excursus attraverso la nostra storia musicale: le villanelle e la moresca del Cinquecento, la tarantella, la ballata popolare fra Settecento e Ottocento, la canzone classica napoletana di Salvatore Di Giacomo fra Ottocento e i primi anni del Novecento, fino a Raffaele Viviani, Roberto De Simone, Carlo Faiello ed Eugenio Bennato.

Venerdì 1 settembre alle ore 21 è il turno di Viv Le Ruà. Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori e … 25, 59 e 70…, drammaturgia, allestimento e regia di Ciro Pellegrino. Scene oniriche e alchemiche, fantastiche e leggendarie della nostra terra. Attraverso il gioco delle carte napoletane e i numeri usati per interpretare i sogni e vincere al lotto, evochiamo immagini e suggestioni del passato. Lo spettacolo è un viaggio nella Napoli antica attraverso la storia, i miti e le leggende… e poi…fantasmi…fantasmi…fantasmi… e allora…se li sognate “25, 59 e 70” giocateli sulla ruota di Napoli!!! Con: Paola Maddalena, Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Giovanna Marziano, Carlo Liccardo e Olimpia Panariello. Gruppo: KaotiKalKima.

Sabato 2 settembre 2017 alle ore 21 l'Associazione Contrabbandieri di sogni mette in scena L'ibrido, testo-regia di Giuseppe De Vincentis. Lo spettacolo indaga i temi della diversità e delle torture fisiche e morali che venivano inflitte all'interno di manicomi criminali e non. Carmine "omosessuale, omicida" sopravvive in una piccola cella di un manicomio criminale, sedato e allontanato brutalmente da sé e dal suo stesso corpo; nei pochi momenti di lucidità, scrive su fogli il suo passato. Carmen è libera nella sua ambiguità, consapevole del proprio passato e del proprio futuro. In un gioco delle parti crudo, crudele ed estremamente grottesco, Carmine e Carmen finiranno insieme o la loro fine li dividerà? Con: Simona Barattolo, Giuseppe De Vincentis.

La rassegna si chiude domenica 3 settembre 2017 alle ore 21 con un composito appuntamento con la danza. Akerusia Danza di Elena D’Aguanno presenta un incontro - confronto tra coreografi mediterranei. Disordine perfetto è un viaggio nell’universo della simmetria e delle sue diverse sfaccettature, una caratteristica che pervade e anima ogni aspetto della natura e della vita dell’uomo. Ideazione e regia: Elena D’Aguanno, Coreografie: Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro. Elaborazione progettuale: Paola Rivazio. Interpreti: Sabrina D’Aguanno, Sonia Di Gennaro. (in)dependent nasce dalla volontà di contrapporre due concetti di per se opposti: dipendenza e indipendenza, ma legati tra loro come ''interdipendenti''. Ideazione e coreografie: Davide Guarino. Interpreti: Davide Guarino e Sara Ceredi. Anteprima internazionale.

Compagnia Excursus presenta Pulsazioni, una creazione ispirata ad una selezione di brani musicali fra i più belli del "repertorio classico" fra '800 e '900, che fanno parte dell'immaginario collettivo della musica colta occidentale. Direzione artistica: Ricky Bonavita e Theodor Rawyler. Coreografia e regia: Ricky Bonavita. Interpreti: Francesca Schipani, Yari Molinari, Emiliano Perazzini, Ricky Bonavita. Musiche: Brahms, Debussy, Rachmaninoff, Saint-Saëns. Disegno luci: Danila Blasi. Costumi: Daniele Amenta, Yari Molinari.

"La scena siamo noi!" è organizzata dall'Associazione Culturale Arteteca e rientra nella programmazione Estate a Napoli 2017, organizzata con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Costo biglietto singolo spettacolo: € 10

Info: 3207275544