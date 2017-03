"In punta di donna": rassegna artistica tra sociale e creatività

Per la prima volta verrà illuminato di rosso il Maschio Angioino di Napoli L'Associazione Roma Restyle fondata da Michele Vitiello, ha come fine la condivisione sociale dell'arte, con particolare attenzione alle realtà giovanili. Le iniziative creano ponti di comunicazione generazionale, offrendo momenti di aggregazione che, oltre a stimolare e valorizzare l'interazione nel territorio italiano fra individui, sensibilizzano verso tematiche di legalità e difesa dei diritti inalienabili dell'essere umano; dal rispetto dell'ambiente, alla progettualità di nuove idee a lungo termine per una sana crescita culturale e di integrazione.

Proprio quest'anno si inaugura il progetto artistico musicale: Nuove Esperienze Musicali che verrà attivato da un gruppo di esperti, entro la fine di marzo. Numerosi e già programmati, saranno gli appuntamenti dedicati alla donna, contro ogni forma di violenza, firmati dall'Associazione Roma Restyle; lo annuncia lo stesso presidente, il regista Michele Vitiello. Sotto il patrocinio del comune di Napoli, con la preziosa collaborazione dell'Assessorato alle Pari Opportunità e Qualità della vita, prima tappa il 27 marzo alle 12:00, Largo Enrico Berlinguer, dove verrà svolto un falsh mob pro-donna.

Altre due date importanti sono il 3 e il 7 aprile sempre con "In punta di donna", Il 3 aprile Raccontare per conoscere: ore 16:00 - Casina Pompeiana, Riviera di Chiaia, Napoli. Mostra a cura della professoressa Erminia Mitrano, Accademia di Belle Arti di Napoli. Protagonisti giovani artisti e l'attrice Anita Pavone. Performance di teatro e danza a cura di Mauro Palumbo con la compagnia nazionale dei DanzAttori. Il 7 aprile: Donna: Storia, Storie e Storiografia ore 17:00 - Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo - piazza Municipio verrà presentato da Niccolò Carosi, il romanzo inchiesta di Fabio Torriero, Il silenzio di Irma - la vergogna che uccide, edizioni Terre Sommerse; la storia di una donna invisibile, rinchiusa dal tempo e dall'omertà di una società, quella italiana dei primi del Novecento, che considerava la malattia mentale, un peccato, una colpa.

Interverrà la SENATRICE Rosa Maria Di Giorgi - vice presidente del Senato. Intervengono: la dottoressa Daniela Villani, Assessore alle Pari Opportunità e Qualità della vita, la professoressa Erminia Mitrano. Lalla Esposito, cantante e attrice.

Mostra fotografica a cura di Federica Capo. In questa occasione, in serata, verrà illuminato di rosso il Maschio Angioino, segno e simbolo di una nuova luce della città, nel rispetto e nei valori della donna.

Ingresso Gratuito Info - http://www.romarestyle.it/