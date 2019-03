Rap Battle in Area 35 mm: live music & breack dance

Venerdì 22 Marzo ci sarà il secondo appuntamento della RAP BATTLE in Area 35 mm.

Ad aprire la serata musicale sarà Posku, vincitore della scorsa battle che ha saputo emozionare il pubblico e la giuria con la poetica di un rap viscerale.

Un altro mc che si esibirà è Wareman e poi in fine i Qoncept Clan chiuderanno lo show .

A seguire comincerà la Battle, le cui iscrizione sono aperte ed il costo è di 3 euro. Per chi si aggiudicherà la vittoria data dalla giuria popolare ci sarà un premio in danaro, somma di tutte le iscrizioni, più l’ apertura della prossima battle.

Tutto questo accadrà sulle beat di Alessio Pignorio, talento musicale della scena partenopea.

BTH CREW inonderà Area 35 mm di break dance con un LIVE show.



Info e iscrizioni

Instagram:Pignoscope

FB: Wking.