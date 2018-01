Raiz & Radicanto in trio live: concerto gratuito a Sorrento

Reduce dall’esperienza cinematografica che lo ha visto nei panni di un killer in “Ammore e Malavita”, il premiatissimo film dei Manetti Bros al 74mo Festival di Venezia, Raiz, voce storica degli Almamegretta, ha ripreso a girare insieme ai Radicanto (in formazione ridotta, con Giuseppe De Trizio alle chitarre e Giovanni Chiapparino alla fisarmonica ed alle percussioni) per un nuovo tour.

Il progetto “Musica Immaginaria Mediterranea” arriva così anche al teatro Tasso di Sorrento sabato 13 gennaio, a partire dalle ore 19. Un concerto potente e raffinato al tempo stesso, in cui l’universo sonoro di voci che si intrecciano a ritmi cadenzati, gli echi delle corde, delle pelli e dei papiri, scivolano come rivoli di un racconto che cattura l’ascoltatore e lo conduce altrove.

Brani d’autore di Raiz e degli Almamegretta, riletti in una chiave destrutturata e riportata in filigrana alla propria essenza: la dimensione del viaggio. Canzone napoletana, salmi, fado portoghese, ritmi nordafricani, mediorientali ed asiatici si inseguono in una “democrazia del pentagramma”, che rispecchia il Mediterraneo in quanto realtà panregionale, senza frontiere.

Il concerto si inserisce nel cartellone di “Sorrento Incontra – M’Illumino d’inverno”, la rassegna organizzata da Arealive, che si avvale della direzione artistica di Mvula Sungani e che rappresenta il contenitore degli eventi sostenuti dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, promossi dall’Assessorato agli Eventi, retto da Mario Gargiulo, con il coordinamento del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino.

ingresso libero