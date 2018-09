Raid dell'Etna, il raduno della 21ma edizione in piazza del Plebiscito

Una bella giornata tutta partenopea ha accolto stamane il raduno per il Raid dell’Etna, in piazza del Plebiscito. I numerosissimi appassionati di auto d'epoca si sono dati appuntamento nella famosa piazza napoletana prima di affrontare i tanti chilometri che avranno da percorrere per scoprire, rievocare e ammirare i luoghi e le residenze nobiliari più affascinanti della Sicilia.

A dare il via alla 21ma edizione della kermesse è stato il brindisi di Arturo Sergio, padrone di casa del Gran Caffè Gambrinus.

Entusiasta della giornata l’avvocato Pasquale Litterio, che ha spinto per accogliere in città i tanti appassionati, soprattutto polacchi, accorsi in piazza del Plebiscito.