Torna a Napoli la sfilata delle Fiat Barchetta

Tornato a Napoli la sfilata delle Fiat Barchetta. Prodotta dal 1994 al 2005, l’autovettura spider è ancora molto amata e a dimostrarlo è l’attivissimo forum “club nazionale fiat barchetta” dedicato ad essa, insieme al gruppo su Facebook/Instagram “Fan Club Fiat Barchetta”.

In vista dei successi passati, i rappresentanti campani MarcoAlfredo D’Ambrosio e Giuseppe Russo insieme all’AGAR “Associazione Nazionale Per Lo Sport” e ai Sponsor hanno deciso di riproporre per la sesta volta questo fantastico evento proprio per far conoscere la nostra amata Napoli.

I primi partecipanti, giunti dai più svariati e distanti comuni italiani, fatta eccezione per alcuni partecipanti provenienti in via esclusiva dalla Francia, sono giunti il giorno Venerdi 6 Settembre presso l’Hotel gli idei, un lussuoso complesso alberghiero di Pozzuoli, situato in un punto strategico per raggiungere le suggestive tappe pianificate per l’evento. Alla vigilia dell’evento, le prime Fiat Barchetta sfileranno per le strade di Pompei, visita agli scavi .

Sabato 7 Settembre i “barchettisti”, ospiti della città di Pozzuoli, sfileranno lungo un percorso panoramico di grande suggestione, passando per il lago d’Averno, ritenuto nell’antichità l’ingresso degli Inferi, fino ad arrivare a CUMA Per visitare il parco archeologico -

Domenica 8 Settembre, gli organizzatori, insieme alla scorta della polizia municipale, guidata dal Capitano Giuseppe Imperatore, in Via Michele Pietravalle 12, hanno accolto i nuovi arrivi per iniziare una lunga sfilata per le vie della città di Napoli. Una breve sosta a Sant’Antonio a Posillipo per ammirare lo spettacolare Golfo di Napoli , i numerosi partecipanti sfileranno per “e tririsc sces”, per poi raggiungere il Lungomare Liberato dove si esporranno le auto nei pressi della rotonda Diaz. Gli ospiti, dopo aver ammirato le bellezze di Napoli, andranno a pranzo in un noto ristorante di Pozzuoli.

Il club Nazionale Fiat Barchetta e il Fan Club fiat barchetta e l’Agar Sport Management ringraziano il Comune Di Napoli e il corpo della Polizia Municipale, il Comune di Pozzuoli , e tutti gli sponsor che hanno donato dei gadget ricordo a tutti i partecipanti.