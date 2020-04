Radio Quantella Napoli: in web radio cronache, voci e risonanze dalla città in quarantena

Voci, resistenze, risonanze e dissonanze pandemiche... in streaming su Radio Virus (www.radiovirus.org) va in onda "Radio Quarantella Napoli, anticorpi dai bassi": l'appuntamento che, nel fine settimana, racconta in modo speciale la quarantena in città.

PROGRAMMA:

Sabato ore 10.00-11.00

Cronache della Quarantena:

“Se dovesse andare tutto bene”

voci dalle reti di solidarietà attiva – musica - rassegna stampa

a cura del giardino Liberato di Materdei

Domenica ore 10.00-11.00

Cronache della Quarantena:

LSDC “Le Scappate di Casa”

Da un balcone al 6ºpiano tra i ricordi tamarri di vaporetti e biglietti non pagati... alziamo il volume delle casse e ascoltiamoci! #iorestoacasama

A cura di Nudm Napoli

Domenica ore 16.00-17.30

"Geografie del suono"

improvvisazioni musicali tra Napoli e il mondo,

registrazioni dal teatro de l'Asilo