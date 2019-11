Racconto d'inverno: in scena la ghost story di Hanry James

Il 16 e 17 e poi il 23 e 24 novembre, va in scena al Teatro il Pozzo e il Pendolo "Racconto d'inverno" di Hanry James.

Una storia di paura. La più classica delle ghost story capace di far correre brividi lungo la schiena. Un’antica maledizione, un teatro vuoto dove la forza evocativa della recitazione trascina nei sentieri oscuri abitati dalle anime che non trovano pace. Uno spettacolo nel quale l’eterno gioco del teatro nel teatro scaraventa lo spettatore in una situazione tanto credibile quanto raggelante.

con Bruno Minotti e Francesco Roccasecca

regia di Paolo Cresta