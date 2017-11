Il grande struzzo di Viola Ardone per "Racconti d'Inverno" al Nuovo Sanità

Continuano gli appuntamenti con i mercoledì letterari sul palco del Nuovo Teatro Sanità, il 15 novembre Lalla Esposito legge il racconto scritto da Viola Ardone, Il grande struzzo. La formula è sempre la stessa: attori, scrittori e spettatori, si incontrano tutti insieme, di sera, in compagnia di un thè ristoratore sul palcoscenico di piazzetta San Vincenzo, e dopo cena, alle ore 22.00, come ai tempi dei racconti intorno al fuoco, condividono il tempo di una storia. Racconti d'inverno è un progetto ideato da Carlo Caracciolo per rendere più vivo e partecipativo lo spazio della sala teatrale. L’idea è quella di unire il teatro alla letteratura, per recuperare alla modernità l’arte antica del racconto.

Il racconto dell'Ardone è ambientato negli uffici redazionali del Grande Struzzo Editore, dove regna un gran silenzio. È appena passata l’ora di chiusura e Annarita Busiello, impiegata matricola 128 con contratto a tempo determinato e scaduto da circa 25 minuti, dopo aver marcato per l’ultima volta il suo badge, si aggira per i corridoi deserti in cerca del feroce editore, Vacca Sacra, per affrontarlo faccia a faccia e senza paura. Come finirà la sfida tra la timida dipendente e l’arrogante datore di lavoro? Chi vincerà in questo duello all’ultimo sangue? Un noir sarcastico e grottesco, dal finale inatteso, in cui la lotta contro il precariato si trasforma in lotta per la sopravvivenza e in cui non è mai del tutto chiaro chi sarà la vittima e chi il carnefice. Proprio come nella vita.

L'autrice Viola Ardone (Napoli 1974) è laureata in Lettere e ha lavorato per alcuni anni nell'editoria. Autrice di varie pubblicazioni, insegna latino e italiano nei licei. Fra i suoi romanzi ricordiamo: La ricetta del cuore in subbuglio e Una rivoluzione sentimentale, entrambi editi da Salani.

Il costo del biglietto è di 8 euro, info e prenotazioni al 3396666426 oppure info@nuovoteatrosanita.it.