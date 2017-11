"Questa non è una sòla": mostra didattica sulla contraffazione nella pelletteria e nel calzaturiero

Simboli indiscussi del Made in Italy nel mondo, scarpe borse e guanti sono tra gli articoli più contraffatti in assoluto. Dopo il successo della mostra didattica sui fake nel mondo dei giocattoli (oltre 10mila visite da dicembre 2016 a marzo 2017), l’Associazione Museo del Vero e del Falso prosegue la sua azione di sensibilizzazione sui valori della legalità e della sicurezza dei consumatori con “Questa non è una sòla. Scarpe, pelletteria e accessori tra fake e rarità”, percorso didattico sulla contraffazione nella pelletteria e nel calzaturiero, in programma dal 17 novembre 2017 al 2 febbraio 2018 presso la “Sala delle Grida” della Camera di Commercio di Napoli.

Impreziosita da una selezione di modelli di calzature femminili che hanno fatto la storia del Novecento e arricchita da laboratori didattici interattivi, la mostra verrà inaugurata in occasione del PMI DAY NAPOLI 2017 venerdì 17 novembre alle ore 9:00 presso la Camera di Commercio di Napoli.

PROGRAMMA PMI DAY 2017 – NAPOLI

LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - Un dovere di tutti per l’affermazione della legalità e la tutela dell’economia locale. Un impegno culturale a salvaguardia dell’occupazione di future generazioni



9.00 Visita della Mostra Didattica sulla Contraffazione ”Questa non è una sòla!” realizzata e curata dall’Associazione Museo del Vero e del Falso



9.30 Saluti

Girolamo Pettrone – Commissario Straordinario CCIAA Napoli



9.40 Introduzione

Paolo Minucci Bencivenga – Presidente Gruppo Piccola Industria Napoli

Luigi Giamundo – Presidente Associazione Museo del Vero e del Falso

Proiezione del video informativo realizzato dall’Associazione Museo del Vero e del Falso



10.00 Interventi

Il punto di vista delle Imprese

Bruno Scuotto – Vice Presidente per Education e Formazione Piccola Industria Confindustria

Salvatore Marone – RUSSO DI CASANDRINO SpA

Pasquale Della Pia - ANTONMODE Srl

Mariano Di Lillo – MY CHOICE Srl



11.00 Proiezione video RAI

Il punto di vista delle Istituzioni

Francesco Pinto – Direttore Centro Produzione RAI di Napoli

Edoardo Imperiale – Direttore Generale Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli

Rosario Rago – Presidente Confagricoltura Campania

Lucia Fortini – Assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali Regione Campania

Giovanni Pipola – Comandante Tenente Colonnello Gruppo Pronto Impiego GdF Napoli

Alberto Libeccio – Direttore Interregionale dell’ Agenzia delle Dogane per la Campania e la Calabria

Maria Vittoria De Simone – Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia



11.45 Il punto di vista degli studenti

Conduce Alessandro Bolide di Made in Sud



12.30 Conclusioni

Renato Abate - Presidente Piccola Industria Campania

Stefano Zapponini – Vice Presidente per Cultura d'Impresa e Rapporti UE Piccola Industria Confindustria



Modera Enzo Agliardi, Giornalista economico