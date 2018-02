"Quello str...di BATMAN" in scena al Caffè teatro Angioino

Quello str...di BATMAN, un titolo irriverente e provocatorio per il nuovo spettacolo diretto da Diego Sanchez e in scena al Caffè teatro Angioino di via Melisurgo 46 tutti i weekend di febbraio.

La classica storia d'amore già vista in teatro con l'usuale schema a tre...lui, lei e l'altro.....ma questa volta con l'aggiunta di una quarta presenza: il fantasma di un impertinente e invadente supereroe che cercherà di agire sulla vita dei malcapitati. A nulla serviranno le incursioni dell' immancabile parente saggio, quantomeno le bislacche trovate di un frivolo e fedigrafo suocero. Spetterà alla "Capa" di casa il compito di risolvere il dramma familiare.

INFO:

Venerdi ore 21 e domenica ore 18 solo spettacolo

Sabato ore 21 con formula cena-spettacolo.

Info allo 08118546668