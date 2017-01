QUEEN AT THE OPERA: A Napoli il suggestivo e spettacolare evento Rock/Sinfonico

Ritenuto un “evento di grande rilevanza ed innovazione culturale”, QUEEN AT THE OPERA si preannuncia come lo spettacolo più sorprendente ed imperdibile degli ultimi anni ed è pronto ad arrivare a Napoli il 18 gennaio al Teatro Bellini.

Grazie alla presenza sul palco di oltre 50 straordinari performer, con QUEEN AT THE OPERA il pubblico avrà la possibilità di ascoltare per la prima volta la musica dei QUEEN in una inedita e coinvolgente veste rock-sinfonica.



Quattro talentuosi cantanti, Federica Buda, Luca Marconi, Roberta Orrù, Jordan Trey già noti al pubblico di “Notre dame de Paris”, “The voice”, “Roma Opera Musical”, sono pronti a confrontarsi con i più grandi capolavori del popolarissimo gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor.



Classici senza tempo come WE ARE THE CHAMPIONS, BARCELONA, BOHEMIAN RHAPSODY, WE WILL ROCK YOU, THE SHOW MUST GO ON, RADIO GA GA, A KIND OF MAGIC, UNDER PRESSURE, ANOTHER ONE BITES THE DUST e tanti altri rivivranno in tutto il loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora tra una potente ROCK BAND e una vera ORCHESTRA SINFONICA.



Il tutto sarà impreziosito da un suggestivo VISUAL SHOW, che renderà l'atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente