Secondo appuntamento con Brasigna: i Quebradeira e Dj Armi

Per il ciclo Radio DT // On Air #DiVenerdì Dopoteatro rinnova l’appuntamento con Brasigna - Rassegna di musica brasiliana a cura di Nenne Martongelli che ogni venerdì, fino al 20 marzo, porterà il Brasile a Napoli.

Protagonisti della seconda serata musicale venerdì 6 marzo alle 21.00 sono i Quebradeira, nella formazione composta da: Gino Latino (timbau, charuto, repinique, bongos), Enzo Ambrosio (timbau, caixa), Cristiana Luna Sannino (caixa, timabu), Diego Alterego (surdu, primeira), Mastro Novizio (surdu, terceira, ganzà), Marino Robinson (tarol, caixa), Tony Vitiello (rullante e caixa).

I Quebradeira sono il primo di gruppo di Samba nato a Napoli, il loro nome significa “schianto” e le loro performance musicali sono come una goccia che smuove un'anima a volte assopita, risvegliando le energie primordiali e quell'allegria senza confini che solo i colori e la musicalità del Samba Bajano sanno trasmettere in modo così forte.

Il Samba ha origine a Salvador di Bahia, luogo in cui venivano sbarcati gli schiavi rapiti nell'Africa occidentale. In esso si fondono il Candomblé, la religione afro-brasiliana in cui convivevano sincreticamente i diversi culti africani dopo la cristianizzazione forzata degli schiavi, le loro tradizioni musicali, i ritmi delle liturgie delle differenti divinità. Un’origine umile, che ha relegato il samba originario alla marginalità sociale ed all’affinità con la delinquenza comune ed al disturbo sociale.

A seguire dj set con DJ Armi con Gino Latino alle percussioni: Latin Beat tra Salsa, Rumba e Tribal house per chiudere la serata a tutto ritmo.

Per l’occasione il Dopoteatro propone i cocktail Brasigna e O Zahir, ispirati alla rassegna, e la coxinha, il popolare antipasto brasiliano.

Entrata Libera - Per chi presenterà il biglietto del Teatro Bellini alla cassa è previsto uno sconto del 10% su tutti i drink

Info: 393 682 6581

