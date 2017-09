QuattroZampeInFiera torna a Napoli

Prodotti, servizi e shopping. Mostre, spettacoli ed eventi.

Sport e competizioni. Formazione e informazione.

Sabato 23 e domenica 24 settembre, presso la Mostra d’Oltremare, si tiene la più importante fiera dedicata a cani e gatti per imparare a conoscerli e ad amarli.

www.quattrozampeinfiera.it

Come ogni anno e per ogni edizione, QuattroZampeInFiera – l’unica manifestazione di settore alla quale sono ammessi cani, gatti...e padroni! - focalizza l’attenzione su una tematica specifica, utile a informare e a migliorare il rapporto uomo-animale domestico.

Scegliere la razza di cane o gatto giusta è per noi il presupposto più importante per un incontro fortunato e per la felicità nostra e dei nostri amici pelosi.

Un animale è per sempre e QuattroZampeInFiera - nella sua incessante lotta contro l’abbandono – attraverso diverse attività, conferenze e servizi aperti a tutti i visitatori, si impegna a raccontare il carattere, le esigenze, le inclinazioni e le peculiarità delle diverse razze canine e feline, per favorire una scelta consapevole e responsabile del “pet” più adatto alla nostra casa, alla nostra personalità e soprattutto al nostro stile di vita.

Con questo spirito, in occasione della tappa napoletana del 23 e 24 settembre a Napoli, troverete esemplari di razze feline e canine per conoscere meglio i nostri compagni di vita, offrendo nello specifico la possibilità di osservare da vicino il misterioso mondo con i suoi mille colori, sfumature e stranezze.

Un altro ambito nel quale QuattroZampeInFiera è da sempre impegnato è quello delle attività sportive e ricreative per cani, anche in questa edizione partenopea, i visitatori, insieme ai loro inseparabili compagni, potranno conoscere e avvicinarsi alle più divertenti discipline sportive e intrattenersi con esibizioni e dimostrazioni di Dog Agility, Disc Dog, Aqua e Splash Dog, Percorsi educativi, Attivazione mentale, Rally obedience, Socializzazione e tante altre!

Nato cinque anni fa - per un’idea e con l’organizzazione dalla società Tema Fiere - QuattroZampeInFiera è un grande evento pensato per essere a misura di cane e gatto, ovvero per consentire ai padroni di divertirsi e conoscere meglio i propri animali in una festosa due-giorni tra esposizioni di razze, conferenze, eventi, shopping, corse all’aperto, giochi in acqua e grandi momenti di spettacolo.

Con oltre 13.600 visitatori e 4.200 cani presenti all’appuntamento 2016, QuattroZampeInFiera è un marchio ormai affermato a tutti i livelli, capace di attirare sempre più espositori, tra aziende - grandi e piccole - di pet food, integratori, prodotti per l’igiene e la salute, abbigliamento, accessori e servizi innovativi e di tendenza.

LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa # UNSELFIEXQZF: nei giorni precedenti la fiera, chiunque lo voglia può pubblicare sulla pagina Facebook di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato 23 settembre, sul Red Carpet di Napoli!

pubblicare sulla pagina Facebook di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato 23 settembre, sul Red Carpet di Napoli! A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata #FEELINGDOG: un momento di celebrità sulla passerella dell’area Carpet Show, che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane. Special guest Luca Sepe!

LE ATTIVITA’

SPORT PER CANI ALLA PORTATA DI TUTTI

I padroni potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività sportive e non Dog Agility, Disc Dog, Aqua e Splash Dog, Percorsi educativi, Attivazione mentale, Rally obedience, Socializzazione e tante altre!

L’ANGOLO DELLA BELLEZZA

In una fiera tanto completa, non può di certo mancare uno spazio dedicato alla cura del corpo, grazie al Salone di Bellezza by OverLine che presenta shampoo, balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura e prodotti per ogni tipologia di pelo. Qui si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane e imparare tutto sulla sua igiene quotidiana. Sarà inoltre possibile assistere a corsi dimostrativi di toelettatura sportiva tenuti da famosi esperti.

SEMINARI DI IGIENE QUOTIDIANA

Sabato sarà possibile partecipare dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ai seminari gratuiti di igiene e toelettaura del proprio cane: i professionisti insegneranno ai singoli visitatori come curare nella quotidianità il pelo e le altre parte del corpo del proprio cane rispondendo alle singole curiosità e perplessità.

LE COMPETIZIONI

DOPPIA ESPOSIZIONE REGIONALE CINOFILA ENCI

GRUPPO CINOFILO PARTENOPEO

Tornerà a grande richiesta sia sabato che domenica e consentirà ai visitatori di mettere in competizione i loro cani di razza per aggiudicarsi la vittoria. Preregistrazioni sul sito gruppo cinofilo partenopeo.

CAMPIONATO ITALIANO DI TOELETTATURA SPORTIVA CSEN

Questa rinomata competizione, individuale e a squadre, sarà in programma domenica 11 giugno.

I MOMENTI DI FORMAZIONE

INCONTRI CON GLI ALLEVATORI

Nell’area Felis&Dogs World saranno presenti allevatori di razze feline e canine che illustreranno le loro spesso diversissime caratteristiche e peculiarità. Chi è in cerca di un amico peloso, verrà aiutato e consigliato nell’individuare il tipo di cane o gatto più in linea con il suo carattere e il suo stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci. Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

INCONTRI E SEMINARI – SALA CONFERENZA FELIS&DOGS WORLD

In uno spazio dedicato - sempre all’interno dell’area Felis&Dogs World - si susseguiranno incontri con educatori, esperti di settore e veterinari, che interverranno su tematiche relative alla cura e al benessere di cani e gatti. Una preziosa occasione di confronto e di formazione gratuita.

SPEAKERS’ CORNER – ANIMA WEB – EUREKNA

Un motivo ulteriore per partecipare è costituito dal fatto che quest’anno i visitatori potranno beneficiare di una coinvolgente esperienza multimediale grazie ai beacons installati all’ingresso ed in particolare presso lo speakers’ corner. Tecnologie messe a disposizione dal nostro partner tecnologico Animaweb

I PET SOCIAL

Nell’Area Community sarà possibile incontrare di persona i protagonisti delle più importanti community di Facebook e Instagram dedicate agli animali e confrontarsi con loro su argomenti di comune interesse relativi a cani e gatti.

GLI SPETTACOLI

Il Carpet Show, è per tradizione una tra le aree più gettonate di QuattroZampeInFiera, dove quotidianamente e ad ogni ora si alterneranno momenti di spettacolo e di intrattenimento (sfilate, premiazioni e tanto altro), resi ancora più piacevoli dall’interazione con il pubblico.

ESIBIZIONE DI DISCDOG

Le imperdibili acrobazie del pluri-Campione Mondiale di Disc Dog, Adrian Stoica, ci sorprenderanno con figure di free style di altissimo livello, per un vero effetto BAU-WOW!!!

LUCA SEPE

Grande presenza sul Dog Carpet Show di Luca Sepe, napoletano DOC, noto per la conduzione comica di ben 2 programmi tra i più ascoltati: “Il PIPPO PELO SHOW” su KISS KISS e “I SOLITI TAPPI” su KISS KISS NAPOLI. E’ noto anche e soprattutto per le sue PARODIE che spopolano sul web, alcune delle quali hanno raggiunto milioni di visualizzazioni.

L’ingresso alla fiera è a pagamento :

Prevendita on line: € 8,50.

Prezzo con Buono Sconto scaricato dal sito www.quattrozampeinfiera.it: € 8.

Prezzo intero: € 11.

Ingresso GRATUITO per bambini (0-10 anni), cani e gatti.

Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali-visitatori.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

Per informazioni :

E-mail: info@quattrozampeinfiera.it

Telefono: 0362/334242

Sito Internet: www.quattrozampeinfiera.it