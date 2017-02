L'Associazione Corale Giubileo presenta il "Quartetto d'archi Hypsos", in concerto Sabato 18 Febbraio 2017, ore 18.30, presso la Sala S. Antonio (Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore - Piazza S. Gaetano, 316 - Napoli).

Quartetto d'archi Hypsos Violini, Stella Ioannou e Paola Sasso Viola, Myriam Traverso Violoncello, Nora Cavalcanti Programma: F.J. Haydn - Quartetto op. 1 n. 1, in Si b maggiore (Presto, Minuetto I, Adagio, Minuetto II, Finale: Presto) F.J. Haydn - Andante dal concerto per oboe P. Anfossi - Allegro dalla "Sinfonia Venezia" W. A. Mozart - Quartetto KV155, in Re maggiore (Allegro, Andante, Allegro molto) W. A. Mozart - Divertimento per archi KV138, in Fa maggiore (Allegro, Andante, Presto)

Il quartetto ha esordito nel dicembre 2016, esibendosi in un concerto di beneficenza nella chiesa di S. Teresa a Chiaia, riscuotendo sin da subito un notevole successo. In seguito, ha aperto la presentazione del libro "Operazione Teseo", del giornalista e scrittore Luigi Necco, presso la sala eventi della Confraternita dei Greci a Napoli. Inoltre il quartetto ha partecipato ad altri eventi, tra cui una raccolta fondi destinata alla costruzione di un pronto soccorso in Kenya. Lo spettacolo si é tenuto nella chiesa di S. Gennaro all'Olmo. Infine, le ragazze hanno suonato nell'ambito dell'evento organizzato dal Touring Club Giovani Campania, "Liutaio mestiere d'arte", per cui hanno tenuto un concerto durante la visita guidata all'antica liuteria del maestro Gaetano Pucino, in piazza San Domenico Maggiore.

Ingresso unico 7€ per info: +39 392 627 8988; scalafilomena71@gmail.com; www.coralegiubileo.it Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/267088337038167/