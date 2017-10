“Quanto vale la toga? L’importanza dell’avvocato nella società moderna”: incontro dibattito

Quanto conta l’avvocato per la magistratura, la politica e la cittadinanza? Quanto “vale” la toga oggi nel nostro paese? E quanto valgono i diritti costituzionalmente garantiti? Quali possono essere le soluzioni per un cambio di rotta?

Attorno a questi interrogativi si articolerà il dibattito che si svolgerà martedì 3 ottobre dalle ore 11.00, nella Sala Arengario del Tribunale di Napoli, sul tema “Quanto vale la toga? L’importanza dell’avvocato nella società moderna”, organizzato dall’Associazione “Rinascimento Forense”, presieduta da Camilla Aiello, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. L’incontro si apre con i saluti dei magistrati Giuseppe de Carolis di Prossedi, Presidente della Corte di Appello di Napoli, Giovanni Pio Melillo, Procuratore della Repubblica di Napoli, Luigi Riello, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e dell'avvocato Armando Rossi, Presidente dell’Ordine forense di Napoli.

Il dibattito sarà introdotto da Maurizio Bianco, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e coordinato da Camilla Aiello, Presidente di Rinascimento Forense.

Questo incontro – non valido, per esplicita scelta dei promotori, ai fini dell'acquisizione di Crediti formativi professionali - vuole essere un’occasione per riflettere e discutere del ruolo dell’avvocato nel tempo presente e della sua importanza e necessità all’interno della società civile. La considerazione appare doverosa se si pensa al grande numero di avvocati oggi iscritti agli Albi che fa da contraltare ad una sempre più crescente inefficienza e degrado della professione forense unitamente alle sue evidenti criticità.

A discuterne saranno Giuseppe Borrelli, Procuratore aggiunto della DDA di Napoli, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il penalista Domenico Ciruzzi, Presidente Fondazione Premio Napoli, il giornalista del Mattino Leandro del Gaudio, Francesco Graziano, Giudice presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Puca, avvocato civilista e Alessandra Sardu, Assessore alla trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa. Un incontro a più voci: magistrati e avvocati, giornalisti ed esponenti della cultura partenopea ed istituzioni cittadine, per individuare le cause dello svilimento della figura dell’avvocato e riflettere sulla sua posizione attuale.

“Occorre evidenziare – spiegano i promotori - non solo le ragioni della decadenza della figura dell’avvocato ma soprattutto trovare soluzioni adeguate per un recupero dell’immagine della categoria forense all’interno della società. Come propugnato dall’associazione Rinascimento Forense, uno dei primi obiettivi dell’avvocato deve essere recuperare il suo ruolo di intellettuale, così da affermare una maggiore rappresentatività nella società contemporanea.

La partecipazione di Domenico Ciruzzi, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Premio Napoli (l'associazione Rinascimento Forense è membro della Giuria Popolare del premio), nonché la partecipazione dello scrittore Maurizio De Giovanni, arricchiranno ulteriormente il dibattito.