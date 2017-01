"Omaggio a Pino Daniele": Quanno good good in concerto

Il Centro Commerciale Auchan Napoli organizza un appuntamento unico con la musica napoletana.

Domenica 15 gennaio, dalle ore 18, è in programma il concerto live del gruppo Quanno good good che riproporrà i più grandi successi dell’indimenticato Pino Daniele. I Quanno Good Good è la Tribute Band di Pino Daniele composta da 5 talentuosi musicisti che hanno operato artisticamente a livello nazionale negli anni Novanta e nei primi anni Duemila e – ad oggi – sono considerati una delle più credibili cover band del cantautore napoletano, accreditata sia dallo stesso entourage dell’artista che dalla critica.

Quella di domenica 15 gennaio sarà quindi un’occasione unica per ascoltare i più grandi successi del grande Pino Daniele a due anni dalla sua scomparsa: la voce di Olimpio Marino insieme alle chitarre di Franco Di Giovanni, il basso di Peppe Mangiaracina, la batteria di Paolo Fabbrocino, le tastiere di Marco Fiorenzano e il sax di Enzo Anastasio vi faranno ascoltare canzoni come “Quando”, “Amore senza fine”, “Quanno chiove”, “Napule è”, “Je so’ pazz”, “Yes I know my way” e tanti altri successi in omaggio ad uno dei più amati cantautori della nostra terra.