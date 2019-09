"Quando a Napoli cadevano le bombe" in scena al Maschio Angioino

Dopo il successo della "prova generale" del giugno scorso, il nostro spettacolo approda in una cornice ancor più prestigiosa, il Maschio Angioino, che di certo incrementerà il pathos di una rappresentazione già altamente suggestiva ed evocativa.



Opera teatrale ad alto valore storico che, attraverso le vicende di un gruppo di napoletani che si ritrovano in un rifugio sotterraneo per proteggersi dai bombardamenti degli Alleati durante la seconda guerra mondiale, rievoca uno dei momenti più triste e difficile, ma anche al contempo più glorioso, della storia di Napoli e dei napoletani.



Opera teatrale scritta da Aldo de Gioia

Regia Giuseppe Silvestri e Aldo De Gioia

Maschio Angioino - Castel Nuovo (cortile interno)

Piazza Municipio, Napoli NA

Martedì 24-09-2019 ore 20:00

Ingresso: 5 euro