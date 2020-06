QI GONG e TAIJI QUAN sul lago d'Averno: appuntamento con il Benessere

QI GONG e TAIJI QUAN sul lago d'Averno: prima sessione con il Maestro Daniela Monetti (Coni Italia), appuntamento il 12 giugno alle ore 18.



Il QI GONG ed il TAIJI QUAN, sono antichissime Arti orientali che mirano al potenziamento psicofisico della persona.

Entrambe le Arti si basano su tecniche di equilibrio, di rilassamento e di armonizzazione corpo, mente e spirito, si possono praticare a scopo marziale o esclusivamente salutistico.

Sono caratterizzate da esercizi morbidi, intensi e lenti e si praticano preferibilmente all’aria aperta, infatti, tutti i movimenti sono ispirati alla natura ed ai suoi elementi.

Sia il QI GONG che il TAIJI QUAN sono parte inscindibile della Medicina Tradizionale Cinese, si incentrano sul concetto di coltivare, accudire e far fluire la nostra energia interna in tutte le parti del corpo, in euritmia con le energie del mondo esterno.

Comprendono tecniche per stimolare gli organi vitali del corpo, per rinforzare tendini, muscoli, articolazioni e per rendere il fisico più agile e armonioso, migliorando la postura e stimolando il sistema nervoso, attraverso il controllo del respiro e la concentrazione.

Il lavoro che si compie, agisce sugli stessi punti dell’agopuntura che influenzano organi interni, tessuti e tutta la persona considerata microcosmo!

Il QI GONG nasce circa 500 anni a.C., probabilmente è quanto di più antico esiste sulla cultura del movimento fisico e mentale, comprende esercizi statici e medio statici, in posizione eretta o seduta.

ll TAIJI QUAN nasce probabilmente un millennio d.C., contiene, in parte, tecniche di QI GONG.

I suoi movimenti con ritmi precisi e cadenzanti sono tutti in camminata e simulano azioni di autodifesa in un "combattimento con un avversario immaginario".

La pratica corretta e costante del QI GONG e TAIJI QUAN, dona un senso di benessere naturale.

Nel tempo, aumenta tutte le funzionalità del corpo: migliora notevolmente la postura, aumenta l’equilibrio e dona effetti positivi sulla sfera fisica, psicologica e relazionale.

Naturalmente, la pratica deve essere eseguita, sempre, sotto la guida di un Maestro esperto, il cui compito è soprattutto quello di far comprendere la sostanziale differenza, tra praticare i movimenti e percepire gli stessi anche a livello emotivo.

Un lavoro introspettivo che si aprirà in uno stato di Meditazione, dove, se si vuole, prenderà spazio la sfera spirituale.

Sono considerate “Arti senza eguali” per il rilassamento, il coordinamento, la concentrazione e soprattutto per costituire dei sistemi di prevenzione per la salute ed il benessere testimoniati da numerosi studi di ricerca scientifica.

DETTAGLI

Età consigliata: dai 20 ai 120 anni.

Sono richiesti abiti e scarpe comode.

Al termine della sessione verrà offerta una tisana.

Durata: 1 ora e mezza circa

Prezzo: 15 euro a persona



E' obbligatoria la prenotazione al 3924476982 info@ilgiardinodellorco.it

