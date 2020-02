Pulcinella//XXI di Rosalba Quindici: azione mimico-musicale a Capodimonte

Pulcinella//XXI di Rosalba Quindici è l’azione mimico-musicale per flauti, violoncello, pianoforte e danzatrice che sarà presentata al Museo e Real Bosco di Capodimonte il 7 febbraio 2020 in due appuntamenti, alle ore 17.00 e alle ore 18.00 nella sala 12, al primo piano del Museo.

L’opera, che ha il suo nucleo generatore nel personaggio omonimo, è commissionata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, in occasione della mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica.

Pulcinella//XXI è il frutto di un articolato lavoro di ricerca svolto dalla compositrice a partire da alcuni aspetti della figura di Pulcinella, centrati sul problema della maschera, della diversità e della metamorfosi. Superandone gli stereotipi con cui troppo spesso se ne è mortificata la ramificata ricchezza antropologica, l’autrice si è soffermata a indagare e a rappresentare la maschera napoletana come espressione tipica dell’alterità: una figura eversiva, che introduce elementi di disordine in una società che si auto-rappresenta ordinata, inducendone un capovolgimento a cui può partecipare la maschera stessa, come in un rapporto osmotico.

Sul piano formale il lavoro si sviluppa in tre pannelli mimico-musicali, basati sulla stretta interazione tra musicisti e danzatrice in un gioco di azione-reazione metamorfica dei gesti musicali e delle forme coreografiche. Un gioco sottolineato anche dalla scelta compositiva di creare un vero e proprio corto circuito tra il linguaggio sperimentale della musica colta contemporanea e il tributo al Settecento musicale napoletano, evocato dal tema pergolesiano del Flaminio – già utilizzato da Stravinskij nel suo Pulcinella (1920) –, che in questa azione mimico-musicale ricorre come cellula germinale.

Ideazione dell’opera e musica

Rosalba Quindici

Coreografia

Rosalba Quindici – Rossella Petruzziello

Interpreti

Ensemble Dissonanzen: Tommaso Rossi (flauti), Manuela Albano (violoncello), Ciro Longobardi (pianoforte)

danzatrice

Rossella Petruzziello

costumi

Annamaria Ribezzo

tecnico del suono

Alfonso La Verghetta



E' consigliata la prenotazione inviando una mail all'indirizzo info@quidra.it. Lo spettacolo è incluso nel biglietto di ingresso al Museo. I partecipanti avranno diritto al ticket ridotto. Per maggiori informazioni contattare ufficio accoglienza del Museo al numero 081 7499130.

FOTO @ Luciano Romano