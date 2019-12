Ad Acerra torna il Pulcinella Film Festival

La città di Acerra pronta ad accogliere la quarta edizione del Pulcinella Film Festival, ideato dal regista, produttore e direttore artistico Giuseppe Alessio Nuzzo.

Dal 15 al 22 dicembre con il sostegno dell’amministrazione comunale di Raffaele Lettieri, della Camera di Commercio di Napoli, in collaborazione con l’Universitá del Cinema, la kermesse dedicata alla Commedia proporrá workshop, proiezioni virtuali, mostre fotografiche e artistiche, piéce teatrali, oltre che proiezioni di cortometraggi e lungometraggi dedicati alla Commedia.

Madrina dell’evento, l’attrice Ester La Gatta.

Al timone della manifestazione, il giornalista Claudio Dominech. Alla professionalità del noto volto televisivo del programma ‘Mattina 9’, sarà affidata la conduzione dei diversi momenti in programma. La classe di Dominech assicurerà al Festival occasioni di approfondimento e scoperta di quanto avverrà in città. Sarà lui lo storyteller delle emozioni del festival internazionale annoverato tra i più importanti in Campania.

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno durante la settimana dedicata al Cinema, ad ingresso gratuito. Sandra Milo, mercoledì18, Cristina Donadio, venerdì 20 e Massimo Boldi, domenica 22 per la premiazione finale, saluteranno pubblico e stampa, raccontando dopo il red carpet la propria esperienza professionale nel mondo del cinema.

Due gli importanti eventi di Gala che apriranno e chiuderanno il Festival: il 15 dicembre ci sarà il taglio del nastro con Alessandro Siani, mentre il 22 dicembre sarà dedicato alla serata delle premiazioni.

L’ingresso libero sarà concesso fino ad esaurimento posti disponibili secondo il programma di sicurezza del Castello, salvo accreditati che avranno sempre precedenza per motivi professionali.

Due le Mostre artistiche e fotografiche allestite:

• La personale d’arte figurativa di Salvatore Nuzzo “Pulcinella in Area archeologica” a cura del critico Vanni Ronsisvalle, presso il Salone delle Manifestazioni del Teatro Pulcinella (Teatro Italia), è visitabile tutti i giorni feriali nei seguenti orari 09.00/13.00 e 16.00/20.00, festivi su appuntamento

• La mostra fotografica “Raccontiamoci: Acerra vista dagli occhi dei giovani” a cura degli alunni del Liceo Bruno Munari, presso il Granile del Castello dei Conti, è visitabile dal 16 al 22 dicembre in concomitanza con gli orari degli appuntamenti del Pulcinella Film Festival al Castello dei Conti

Per l’occasione resterà aperto il Museo di Pulcinella e della Civiltà Contadina, presso il Castello dei Conti, sede degli eventi. Il Museo è visitabile dal 15 al 22 dicembre in concomitanza con gli orari degli appuntamenti del Pulcinella Film Festival al Castello Baronale.

Non mancheranno proiezioni multimediali nella sala apposita del Castello, sede del Municipio della città di Pulcinella.