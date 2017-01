Let's crawl again: opening pub crawl 2017

AEGEE-Napoli inaugura il 2017 con il primo PUB CRAWL del nuovo anno. AEGEE-Napoli, associazione studentesca presente in oltre 200 città Europee, organizza mensilmente dal 2015 il primo e unico Pub Crawl Partenopeo.

l Pub Crawl di AEGEE Napoli è un tour per i migliori bar del centro storico della città, durante il quale si va da un posto ad un altro facendo giochi alcolici, incontrando nuovi amici e scoprendo lati nascosti della città! Mummifica i tuoi amici con la carta igienica, sfida i migliori lanciatori catalani di scarpe ad un match di FLUNKY BALL.

L'incontro è alle 22 e 30 a Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico di Napoli, e il tour prosegue in diversi bar del centro Il Costo? 8€ in cui sono inclusi 5 BAR, 5 CICCHETTI, 2 BICCHIERI di VINO, giochi alcolici e premi per i vincitori. Il tour terminerà al Greenwich Pub alle 01:30.

Info: - https://www.facebook.com/Pub-Crawl

AEGEE-Napoli-235897493410123/ -aegeenapoli@gmail.com -https://www.facebook.com/events/370945883260008/ -Whatapp AEGEE Napoli:+393348393286

