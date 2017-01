"Prossima fermata: la stazione dei ricordi": spettacolo nei vagoni storici di Pietrarsa

Dopo il successo del 26 Dicembre, a grande richiesta, torna il nuovo spettacolo di KARMA sui vagoni storici di Pietrarsa. Per la prima volta, in assoluto, il Museo di Pietrarsa apre i treni storici ai visitatori per un particolarissimo spettacolo teatrale nei vagoni di quattro treni.

KARMA, in collaborazione con la Fondazione FS e il Museo di Pietrarsa, vi presenta "PROSSIMA FERMATA: La stazione dei ricordi", una novità assoluta. Gli spettatori, in piccoli gruppi da venti, avranno la possibilità di sedersi nei vagoni dei treni storici, mentre gli attori, mescolati in mezzo a loro, interpreteranno monologhi, dialoghi, o fatti di vita quotidiana...drammatici o brillanti, malinconici e surreali... Il teatro si trasferisce nei vagoni di Pietrarsa.

Con: Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Raffaele Parisi, Roberta Misticone, Emiliana Bassolino E con: Giovanni Meola, Diego Consiglio, Dario De Gregorio

Contributo di partecipazione 15,00 Euro compreso di biglietto d'ingresso al museo.

POSSIBILITA' DI GRATUITA' PER I BAMBINI DA 1 A 5 ANNI SOLO SE DURANTE LO SPETTACOLO NEI VAGONI SIEDERANNO IN BRACCIO AI GENITORI.

DURATA SPETTACOLO 1 ORA. IMPORTANTE: Prenotazione obbligatoria a turnazioni. Ogni partecipante riceverà un sms di conferma che dovrà essere mostrato in biglietteria il giorno dell'evento. Senza questo sms l'accesso all'evento non è garantito.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - PER PRENOTARE BISOGNA COMPILARE IL MODULO "PRENOTA IL TUO EVENTO" PRESENTE IN HOME PAGE DEL SITO WEB WWW.KARMACULTURA.IT OPPURE INVIARE UN SMS O WHATSAPP AL NUM.342.732.97.19 SPECIFICANDO COGNOME, INDIRIZZO MAIL E NUMERO DI PARTECIPANTI