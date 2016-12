"Prossima fermata: la stazione dei ricordi", spettacolo sui vagoni storici di Pietrarsa

Per la prima volta, in assoluto, il Museo di Pietrarsa apre i treni storici ai visitatori per un particolarissimo spettacolo teatrale nei vagoni di quattro treni. KARMA, in collaborazione con la Fondazione FS e il Museo di Pietrarsa, vi presenta "PROSSIMA FERMATA: La stazione dei ricordi", una novità assoluta. Gli spettatori, in piccoli gruppi da venti, avranno la possibilità di sedersi nei vagoni dei treni storici, mentre gli attori, mescolati in mezzo a loro, interpreteranno monologhi, dialoghi, o fatti di vita quotidiana...drammatici o brillanti, malinconici e surreali... Il teatro si trasferisce nei vagoni di Pietrarsa. Non perdetevi questa occasione. Regia: Antonio Ruocco Organizzazione: Antonio Raia Da un'idea di Ciro Pellegrino Con: Ciro Pellegrino, Raffaele Parisi, Roberta Misticone, Ciro Scherma, Emiliana Bassolino E con: Giovanni Meola, Diego Consiglio, Dario De Gregorio

Prenotazione obbligatoria a turnazioni. Info e prenotazioni su www.karmacultura.it