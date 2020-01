"In un vortice di polvere", prorogata la mostra di Annalisa Vandelli a Santa Chiara

Verrà posticipata di un mese, al 23 febbraio 2020, la chiusura della mostra fotografica In un vortice di polvere accolta nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli. In venti giorni di apertura i racconti per immagini di Annalisa Vandelli sono stati visitati da più di 20mila persone, che hanno lasciato commenti entusiasti e l’invito da più parti a prorogare l’esposizione.

Sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 15, la reporter Annalisa Vandelli terrà visite guidate fino alle ore 18.30 quando sarà possibile assistere all’incontro con il maestro del fotogiornalismo Uliano Lucas dal titolo Parliamo di fotografia. Un dialogo tra Annalisa Vandelli e Uliano Lucas nella sala Maria Cristina, con ingresso gratuito.

LA MOSTRA

I settanta scatti che compongono la mostra, il cui Il coordinamento, è stato curato da Roberta Pè, sono il risultato del lavoro di selezione dei curatori Agliani e Lucas; la studiosa di comunicazione visiva e il fotoreporter di fama internazionale restituiscono al pubblico il distillato di 10 anni di racconti.

“… Dieci anni di parole e immagini, dieci anni di notizie e riflessioni, che ci interrogano su un Sud del mondo che continuiamo a non vedere, a non considerare, malgrado migliaia di migranti ce ne portino quotidianamente i drammi e i problemi con le loro vite spezzate, malgrado le nostre scelte di vita e le nostre politiche abbiano condizionato la sua storia recente e passata. Quasi che i confini del mondo ancora oggi si fermassero alle Colonne d'Ercole. (…) E hai fatto tutto questo con una delicatezza che si scopre negli sguardi che ti vengono restituiti dalle persone ritratte. Con una fotografia partecipe che abbandona il mito dell'obiettività per entrare nella vita dei protagonisti delle immagini.” (Uliano Lucas e Tatiana Agliani)

Le fotografie sono accompagnate da testi e QR code che svelano video, parole e musiche, ampliando il piano di lettura del lavoro fotografico.

Il titolo è preso a prestito da una canzone di Fabrizio de Andrè, Il suonatore Jones.

ANNALISA VANDELLI

Scrittrice e fotoreporter free lance, ha raccontato diversi Paesi in Africa, Medio Oriente e America Centrale. Suoi lavori sono stati pubblicati su Il Corriere della Sera, Rai, La Repubblica, Avvenire, L’Espresso, Huffington Post, Famiglia Cristiana, Dire e altri. Ha scritto due spettacoli teatrali e pubblicato una dozzina di libri (alcuni tradotti in inglese e spagnolo).

Tiene il seminario di fotogiornalismo presso l’Università di Roma 3.