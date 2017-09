Il contest "Promuovi la tua Musica" arriva a Napoli

Prosegue il tour Promuovi la tua Musica, il contest che punta ad investire nei giovani talenti e nei teatri di italia.

Oltre 20 artisti Sabato 30 Settembre saliranno su palco del Teatro Summarte a Somma Vesuviana (NA) e si sfideranno per contendersi il premio radio , offerto dall'ufficio stampa Germanelli, (pochi giorni fa il promoter Giovanni Germanelli è stato premiato dal circuito di 150 Radio “Ora Musica” come miglior promoter musicale italiano 2017) . In palio anche il premio “compilation”, il cd con all'interno tutte le canzoni vincitrici delle varie tappe verrà distribuito a fine edizione dall'etichetta discografica Smilax Publishing .

Sul palco del Teatro Summarte ci sarà la cantautrice Fanya Di Croce (ideatrice del contest) Fanya Di Croce afferma che "non è importante la luce del riflettore ma quella debole della fiammella, ponendo così l'accento sull'importanza di non bruciare le tappe, rischiando così di bruciare anche i propri sogni ma crescere artisticamente attraverso i live perché ogni singolo passo è importante e c'insegna qualcosa. Innanzitutto è fondamentale il contatto col pubblico, creare quel ponte invisibile, e non per ultimo restare sempre se stessi."

“La musica emergente ma non solo , ha bisogno di spazio di essere ascoltata con attenzione, il teatro offre tutto questo è un luogo magico".

La giuria chiamata alla votazione è infatti doppia: composta dal pubblico presente in sala e da una giuria tecnica presieduta dal Maestro Bruno Illiano (presidente di giuria. Illiano è conosciuto per la collaborazione prima live poi discografica con Pino Daniele), Monica Atzei (Blogger della rivista TuttoRock) e Andrea Direnzo (giornalista, critico musicale storico della canzone italiana) . Non mancherà durante l'evento un omaggio a Pino Daniele .

Lo spettacolo è previsto per le ore 20.30

I biglietti potranno essere acquistati Sabato 30 Settembre in teatro dalle ore 16.00.

Partnership My Power service di Stefano Lombardo .