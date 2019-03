Proiezione del corto “Il coraggio di guardare avanti” e dibattito sulla crisi economica

Si terrà giovedì 21 marzo alle ore 17:00, presso il cinema Plaza di Napoli (via Michele Kerbaker, 85), l'anteprima nazionale del cortometraggio dal titolo “Il coraggio di guardare avanti”, scritto, diretto ed interpretato dall'attore e regista Diego Macario.

Si tratta di una produzione autonoma, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli ed è nata in collaborazione con l’associazione nazionale “Angeli della Finanza”, da sempre impegnata nella lotta alla sensibilizzazione dei problemi legati alla crisi del mondo imprenditoriale e nel sostegno a imprenditori e famiglie in difficoltà, attraverso l’impegno sociale. Il progetto si occupa del delicato tema delle numerose aziende che hanno dovuto “chiudere i battenti” in seguito alla crisi economica. Ad oggi, la crisi non è ancora terminata, tanti imprenditori e persone comuni continuano a suicidarsi e pochi media ne parlano.

Il cortometraggio ha l'intento di ispirare gli imprenditori, e non solo, che di fronte al fallimento e a situazioni di estrema difficoltà, spesso non riescono a trovare la forza di andare avanti, compiendo gesti estremi.

“Il coraggio di guardare avanti”, è stato realizzato con l’amichevole partecipazione di Marilù Armani, Carmine Imbimbo, Nino de Santis e Paolo Perrotta. Le musiche originali sono state realizzate da Luigi Scialdone, che ha già ricevuto il premio Donatello per le musiche di Gatta Cenerentola.

Dopo la proiezione del cortometraggio (durata 10 minuti), avrà luogo il dibattito sulla delicata tematica sociale della crisi economica ed imprenditoriale; prenderanno parte: la giornalista Sonia Sodano (relatrice e ufficio stampa); l'autore Diego Macario; l'attrice Marilù Armani ( che leggerà alcune testimonianze); il Presidente dell'associazione Angeli della finanza, dott. Domenico Panetta; lo scrittore di “Matrix Europea” il dott. Francesco Amodeo; gli autori del libro “Rottamati e scudati”, il presidente dell'associazione Noi Consumatori, avv. Angelo Pisani e il dottore commercialista Massimiliano Toriello, presidente di Chain Ratail. Saranno, inoltre, presenti e parteciperanno al dibattito i rappresentanti delle categorie istituzionali di settore come: FIMAA (presidente Vincenzo De Falco) ACEN (presidente Federica Brancaccio) CONFCOMMERCIO (vice presidente vicario avv. Luigi Muto); il consulente finanziario, dott. Marco Nicotra, e tanti altri ospiti Istituzionali oltre stampa e tv regionali. Riprese ufficiali a cura di DGPhotoArt. Attraverso questo evento, si vuole dunque dare "informazione utile" alle persone sui rimedi e soluzioni, attraverso esperti del settore

Si ringraziano gli sponsor per la realizzazione dell’evento: Perrotta Immobiliare – Otovox – Top Mail - Chain Retails

Per partecipare giovedì 21 marzo ore 17 al cinema Plaza, l’ingresso è libero e su invito; inviare una mail a diemmeevent@gmail.com per l’adesione in lista.

Evento su facebook: https://www.facebook.com/events/622673388173050/ - pagina di riferimento su facebook: https://www.facebook.com/ilcoraggiodiguardareavanti/