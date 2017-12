Natale 2017 a Mugnano: musica, mercatini solidali, presepe vivente e tante altre iniziative

MUGNANO – Natale ricco di eventi quello organizzato dall’Amministrazione targata Sarnataro in collaborazione con le associazioni, le proloco e le parrocchie del territorio.

Si parte il fine settimana del 16 e 17 dicembre, con ben 10 iniziative in programma, e si continuerà fino al 7 gennaio. Davvero tantissime le manifestazioni organizzate, che accompagneranno grandi e piccini durante tutte le festività natalizie: dai Concerti di Natale alla Natività Art, dal Villaggio di Babbo Natale al Presepe Vivente; dagli Spettacoli di Natale con i rapper agli eventi per la Befana fino ad arrivare alle manifestazioni sportive.

“Quest’anno mi sono impegnato in prima persona per regalare ai cittadini di Mugnano un Natale più intenso da vivere nella propria città – spiega il sindaco Luigi Sarnataro - Proprio per questo, oltre ad aver installato per la prima volta le tradizionali luminarie con largo anticipo, ho tenuto una serie di incontri con le realtà associative, le parrocchie e i rappresentanti dei commercianti per creare un programma comune, che non crei disagi ma al contrario possa rivitalizzare il nostro paese. Come Amministrazione abbiamo quindi deciso di organizzare iniziative che avranno un minimo impatto sulla viabilità locale, così da non creare disagi né agli automobilisti né ai commercianti, evitando inoltre di concentrare troppe manifestazioni nella giornata di sabato così da non intralciare lo shopping natalizio. In più – conclude il primo cittadino - faremo installare un palco, con tanto di luci e server, che sarà a disposizione delle associazioni. A grande richiesta riproporremo per la giornata del 5 il trenino che girerà lungo le strade di Mugnano, che già ha avuto un grande successo durante i festeggiamenti del Sacro Cuore. Sono certo che i miei concittadini rimarranno soddisfatti e trascorreranno un bel Natale all’insegna della riscoperta del proprio territorio”.

PROGRAMMA: