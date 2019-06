Musica, cibo e divertimento al Parco 'Ciro Esposito' di Scampia

L'Istituto delle Suore delle Poverelle (detto anche Istituto Palazzolo) promuove, l'8 giugno dalle ore 10:30 presso il Parco Ciro Esposito (Villa Comunale di Scampia in Viale della Resistenza), una giornata dedicata al gioco, alla musica, al cibo e al divertimento, organizzata nell'ambito del progetto S.P.E.R.A..

La giornata è aperta non solo a tutte le famiglie e agli operatori coinvolti nel progetto, ma anche all’intera comunità educante.

All’interno del Parco, saranno allestiti vari spazi in cui si realizzeranno numerose attività rivolte ad adulti e bambini ed è previsto anche un pic nic per pranzare tutti insieme.

Il progetto S.P.E.R.A. (Spazi Educativi e Ricreativi Aperti), nato in risposta al Bando Prima Infanzia, vuole dare ascolto al bisogno di aiuto di quelle famiglie che, vivendo in zone fragili e vulnerabili, mostrano chiare difficoltà nel garantire cure adeguate allo sviluppo psico-affettivo dei più piccoli, sia perché carenti di strumenti genitoriali sia per la difficoltà di accesso ai servizi.