Prochyo Mirabilia Artificialia: mostra di Eugenio Vanfiori

PROCHYO MIRABILIA artificialia è un progetto espositivo che si allaccia alla serata performativa dell'ottobre 2018, “Il MUME la notte e i giochi del Baby Park”, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio svoltasi al Museo Interdisciplinare di Messina.

In quella occasione, nelle vesti di Imbonitore l’artista raccontò la storia del Luna Park, dello Spettacolo Viaggiante e di un'antica famiglia di giostrai. Quella sera non era solo, ma in compagnia di alcuni “soggetti” di giostra degli anni '70 e '80, più che semplici oggetti di scena, veri a reperti storici in bella mostra, per la prima volta, all'interno di un Museo.



Il termine MIRABILIA artificialia è legato alla Wunderkammer, antico Gabinetto delle Curiosità cinquescentesco: esso poteva contenere Mirabilia naturalia e artificialia. Quest'ultima presentava la sua originalità e stravaganza grazie alla mano dell'uomo.

PROCHYO MIRABILIA artificialia, è un'esposizione di reperti ludici storici, presentati per mezzo di elaborazioni grafiche e opere pittoriche, tutte realizzate dall'autore. La personale interpretazione è dichiarata dal quadro visivo , che “immobilizza” il variopinto soggetto, arricchito da oscuri fondali, dai quali emergono mari, popolati dalle più svariate terre emerse. Tale visione vuole legare l'artista al suo luogo di nascita, la Sicilia, ed essa ad un'altra isola, quella di Procida, ricreando ponti immaginari che collegano lo spirito ludico di profonde terre emerse.



La mostra sarà visitabile dal 2 al 13 giugno [h 10:00-14:00, 16:00-19:00] presso la Chiesa di Santa Margherita Nuova, isola di Procida (Napoli).



Allestimento

n.10 opere grafiche- acquerello, tecnica mista

12x16 cm,15x22 cm

n.10 opere pittoriche - acrilico su tela

50X40 cm 40x50 cm 50x50 cm



Contatti:

+39 3478588860

eugeniovanfiori@gmail.com

instagram/twitter/facebook: eugenio vanfiori

Gallery