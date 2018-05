Il processo Alchemico nei dipinti di Gabriella Gorini: la mostra da Medì

La pratica alchemica come pretesto formale per un lavoro di concentrazione, cambiamento e rigenerazione dell’io. Si inaugura giovedì 10 maggio, ore 18.30 la mostra personale di Gabriella Gorini, a cura di Francesca Panico. Alchimia è il nome dell'evento, aperto al pubblico fino al 5 giugno, ospitato da Medì, l’organo di mediazione dell’ODCEC, in Piazza dei Martiri 30, Napoli. Riparte con Alchimia il ciclo di mostre ed eventi Cultura Energia Economica, nato da una proposta dell’ODCEC, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli insieme con la Fondazione dell’ODCEC Napoli, con la direzione artistica di Antonio Minervini. Il progetto crede nella creatività come elemento fondante della cultura di impresa e nel rilancio della città attraverso i suoi talenti, affinché la cultura possa generare indotto e diventare il volano di una florida crescita economica. In mostra, 30 opere del ciclo Alchimia, in formato 30x40 cm, realizzate con la tecnica a olio, acrilico e foglia metallica su carta giapponese incollata su garza, a cui si aggiungono alcuni lavori precedenti di medio e piccolo formato, istallati singolarmente o assemblati tra loro. Si tratta di dipinti in tecnica mista su tela dove il comune denominatore, sotto il profilo dell’esecuzione pittorica, è la scelta del fondo nero su cui si stagliano delicate figurine e simboli che paiono come ritagli a se stanti, una pura astrazione di forma. La Gorini riprende un immaginario simbolico derivato dall’antica pratica dell’alchimia come trasformazione degli elementi e della vita soggetta a un continuo mutare. In questo procedimento, per il quale elabora una sua personale interpretazione, il vaso ha una funzione centrale, di contenimento e protezione di un alfabeto di simboli che tornano come un leit motive nella produzione pittorica dell’artista.



Gabriella Gorini è nata a Cagliari nel 1952, vive e lavora a Napoli dove ha studiato scenografia all’Accademia di Belle Arti della città. Per molti anni ha operato nel settore dell’artigianato svolgendo l’attività di disegno e realizzazione di gioielli. Dagli anni novanta è attiva sulla scena artistica contemporanea, esponendo in mostre collettive e personali. Tra le ultime esposizioni personali si segnalano “Riti di passaggio” ed “Effetti collaterali” alla galleria Spazio Arte di Napoli e “Tessere” al PAN/Palazzo delle Arti; tra i collettivi, “Il libro dipinto”, mostra itinerante esposta al Castel dell’Ovo, alla Biblioteca Nazionale e all’Istituto per gli studi filosofici di Napoli; “Napoli-Expo-Art-Polis” al PAN, “Percorsi individuali” alla Galleria Spazio Arte e “Spatium Vulcani” alla Galleria L’Atelier di Napoli.

Cultura Energia Economica

Alchimia: mostra personale di Gabriella Gorini



Medì, Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

dal 10 maggio al 5 giugno 2018

vernissage: 10 maggio ore 18.30

Info e contatti: Antonio Minervini - minervini@studioaml.it – tel.3920860931