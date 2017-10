Karaoke, Latino e Disco al Princess discopub di San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 7 Ottobre 2017

PRINCESS S.Sebastiano al Vesuvio



Formula Mangia e Bevi 12€

Programma: Animazione, Karaoke, Latino e Disco.

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: THE PRINCESS Disco San Sebastiano al Vesuvio Sabato 7 Ottobre 2017 serata con Animazione, KARAOKE, LATINO E DISCO.

– Con soli 12€ formula Mangia e Bevi (Panino a scelta + Bibita oppure Panuozzo a scelta + Bibita oppure Primo piatto a scelta + bibita oppure Tagliata scelta + bibita) Oppure Antipasti e primo 15 €

SALA CLIMATIZZATA.



FORMULA INGRESSO: Con soli 12€ formula Mangia e Bevi (Panino a scelta + Bibita oppure Panuozzo a scelta + Bibita oppure Primo piatto a scelta + bibita oppure Tagliata scelta + bibita) Oppure Antipasti e primo 15 €



PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600



DOVE SIAMO: THE PRINCESS Disco – San Sebastiano al Vesuvio, Napoli. Via Figliola 12.