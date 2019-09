"Primi passi per Sanremo": le finali nel teatro comunale di Mugnano

Al via le finali di "Primi passi per Sanremo", la manifestazione canora nazionale che quest'anno si tiene a Mugnano. L'appuntamento è per il 20 settembre, alle ore 20, nel teatro comunale di via Cesare Pavese.

L'iniziativa, promossa dal Comune e organizzata dall'associazione Zefiro, vedrà la partecipazione di trenta cantanti provenienti da tutte le regioni di Italia.

"Abbiamo fortemente voluto portare una kermesse nazionale sui nostri territori. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento e ci ha messo a disposizione il teatro comunale - spiega Domenico Galardo, patron del festival - Il grazie più grande va ai tanti giovani che si sono messi in gioco in questa avventura".

I due vincitori andranno direttamente alle selezioni Rai per Sanremo Giovani. "Mi preme ringraziare l'associazione che ha portato a Mugnano questa bella manifestazione, che vede protagonisti ragazzi che vogliono fare della musica il loro mestiere - sottolinea l'assessore al ramo Rita Esposito - Un grazie anche alla Croce Rossa e ai RadioAmatori che seguono tutti gli eventi patrocinati dal Comune garantendo che si svolgano nella massima sicurezza".

Presente alla serata anche il sindaco Luigi Sarnataro: "Non si contano ormai le iniziative realizzate nel nostro teatro comunale. Sebbene l'abbiamo inaugurato neanche da un anno, ormai è diventato un punto di riferimento per le associazioni non solo di Mugnano ma di tutta il circondario che vi organizzano iniziative culturali di vario genere. Questo era il nostro obiettivo e come amministrazione siamo orgogliosi di essere riusciti nell'intento".