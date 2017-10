Sunset Fruit Band al Prime discopub di Pozzuoli

Sabato 7 Ottobre 2017

PRIME di Pozzuoli



Formula Menù a la carte

Programma: Animazione, SUNSET FRUIT BAND Show e Disco

*Prenotazione Tavoli



DESCRIZIONE SERATA: Siamo Aperti Venerdì, Sabato e Domenica sera

il PRIME è un elegante location situata a Via Campana. La sua versatilità lo rende non etichettabile. Il Prime è allo stesso tempo un ristorante, una vineria, un pub, un club, un american bar o addirittura un discobar.



PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600



DOVE SIAMO: PRIME – Pozzuoli, Via Campana 260. Uscita della Tangenziale di Via Campana.