Al via Primavera Flegrea: enogastronomia, arte e artigianato

Sabato 5 maggio, presso la meravigliosa Villa “La Gloriette”, bene confiscato alla criminalità, immerso nel verde lussureggiante della Collina di Posillipo e con una panorama che toglie il fiato, si terrà la prima edizione della rassegna “Primavera Flegrea”. Un ricco contenitore di enogastronomia, arte e artigianato provenienti dalle città flegree.



Grazie alla collaborazione degli utenti della Gloriette, ragazzi speciali che formeranno una vera e propria brigata di cucina e di servizio, si potranno assaggiare gustosi piatti a base di tre tipici prodotti della zona flegree, coltivati dal noto agricoltore Nicola Costagliola: la fava “vuttulana”, il pisello santacroce e i limoni flegrei. I ragazzi saranno coordinati dalla chef della Gloriette Bianca Ambrosi De Magistris.



Interverrà con i suoi fantastici vini il noto produttore Salvatore Martusciello, eccellenza indiscussa dell’area flegrea. Sarà inoltre possibile assaggiare la tipica pizza piena nella versione dolce e in quella salata, grazie al maestro fornaio Massimo Maiorano. Saranno poiesposti i prodotti di artigiani locali e le creazioni dell’erborista Sabrina Capuano di Pinzillacchera.



Sullo sfondo un’esposizione dei dipinti creati dai ragazzi ospitati dalla Gloriette, centro sociale polivalente, che con i suoi progetti promuove la socialità e il riscatto di persone in difficoltà.



L’evento è gratuito e aperto a tutti e avrà inizio alle 10.30 per terminare alle 13.30 circa. Nel corso della mattinata l’associazione “Incontri e Sapori” proporrà l’associatura per entrare a far parte di un mondo di incontri e sapori, come dice il nome, all’insegna della bellezza, della bontà e della socialità. La Villa La Gloriette si trova in Via Petrarca 50, i veicoli saranno parcheggiati su Via Petrarca.